Mettiamola così: nella Sprint di Buriram, Pedro Acosta ha studiato da vicinissimo Marc Marquez e la sua futura Ducati. Il resto lo hanno fatto gli arbitri (e Marco Bezzecchi)

“Non mi piace parlare da vincitore – ha detto senza nessun giro di parole – ha dovuto lasciarmi passare lui. Ma abbiamo una possibilità anche domani perchè la moto funziona bene. Abbiamo lavorato tantissimo. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato, anche il mio management e tutti coloro che mi hanno aiutato. Ottimo modo per iniziare la stagione. Domani cercheremo di ottenere un'altra vittoria in modo migliore”. “Decide la direzione gara – ha invece detto Marc Marquez, paradossalmente meno seccato di quanto invece è sembrato Pedro Acosta – io seguo le regole. Quando ho visto cadere Bezzecchi ho rallentato la gara e ho cercato di controllare e, ogni volta che Pedro si avvicinava, lo sorpassavo la curva successiva. Purtroppo ho ricevuto la penalità. Sono comunque 9 punti, una buona gara. Dopo l'infortunio non è male".

C’è toccato partire dalla fine per raccontare la decisione che ha deciso tutto. Ma è stata comunque una Sprint piena di emozioni. A cominciare dal mezzo crash subito dopo la partenza tra Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. E proseguendo con l’erroraccio di Marco Bezzecchi, che s’è ritrovato a terra quando era in testa a cercare di scrollarsi Marc Marquez dalle spalle, spinto dalla consapevolezza che lui e la sua Aprilia, dopo il venerdì di prove e la pole della mattina, sarebbero stati la coppia da battere. Mani nei capelli nel box di Noale, ma indicazioni ottime e sorrisi che comunque non sono poi mancate quando, dopo la bandiera a scacchi, è stato il tempo di un primissimo bilancio. Perché sul podio, alle spalle di Alex Marquez, c’è l’RS-GP di Raul Fernandez.