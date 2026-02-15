Ma che spettacolo questo Valentino Rossi a Bathurst! Ecco come inizia la stagione del Doc, sul podio con la BMW M4 GT3 insieme a Farfus e Marciello

Secondo nel 2025, terzo stavolta: tra Rossi e Bathurst c’è un feeling speciale, peraltro su una delle piste più complicate del panorama endurance tra sali e scendi, punti cechi e un format che vede le macchine scattare nel buio della notte, affrontare l’alba e concludere sotto la luce del sole. E finire la gara indenni non è affatto scontato, basti pensare che dopo soli tre giri l’azione è stata fermata perché un canguro ha centrato in pieno la Ford Mustang del tedesco Mies - coinvolgendo anche la BMW gemella della #46 e una Mercedes -, distruggendo totalmente l’anteriore della vettura. Il pilota ne è uscito fortunatamente illeso nonostante il volto insanguinato, ma lo spavento è stato grosso.