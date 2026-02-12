Back in business! Valentino Rossi anticipa MotoGP e Formula 1 per quella che ormai è una tradizione australiana

Toccherà fare nottata, ma per Valentino Rossi questo e altro. Sì perché, prima della MotoGP e della Formula 1, sarà il Dottore a inaugurare la stagione 2026 con una gara vera, sullo stesso circuito che l’anno scorso l’aveva visto sfiorare la vittoria. Questo fine settimana Valentino sarà impegnato in Australia per la 12 Ore di Bathurst, sempre al volante della BMW M4 GT3 numero #46 del team WRT, che per l’occasione scenderà in pista con una livrea speciale, asimmetrica: da un lato i colori della casa bavarese, dall’altro il nero e l’immancabile giallo fluo, come da tradizione sulle vetture del Dottore.

Dopo il secondo posto del 2025 l’obiettivo è la vittoria, e basta leggere i due nomi che completeranno l’equipaggio per fugare ogni dubbio: Raffaele Marciello e Augusto Farfus, tra i piloti ufficiali BMW più forti che ci siano al momento. Entrambi hanno già corso e vinto al fianco di Valentino, si conoscono e nella propria carriera hanno già vinto una sfilza infinita di titoli in classe GT3. Inizierà così quindi il 2026 del pilota di Tavullia, arrivato alla sua quarta stagione al volante della M4.