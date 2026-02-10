Brutto da dire, ma Fernando Alonso in questa Formula 1 sta perdendo tempo: “Aston Martin è indietro, siamo al punto zero”. E sull’ipotesi ritiro è chiaro

La realtà, quantomeno finora però, è molto lontana dalle aspettative: “Siamo indietro, questo è certo. Siamo al punto zero, non credo che abbiamo nemmeno iniziato”. A confermarlo è Alonso in prima persona, in occasione della presentazione ufficiale della nuova vettura: “A Barcellona abbiamo potuto girare, ma l’ho considerato più come un filming day, uno shakedown che altri team hanno fatto in privato a Silverstone facendo 200 chilometri che noi non abbiamo potuto fare. Quindi, Barcellona ha rappresentato quei 200 chilometri per noi”.

La progettazione della AMR26 ha subito forti ritardi, motivo per cui il team è sceso per ultimo in pista, oltretutto con un programma di lavoro piuttosto bizzarro: “Alcune parti della vettura non erano omologate per andare alla velocità massima e abbiamo dovuto limitarci a 280 chilometri all’ora sui rettilinei. È solo un esempio di come la preparazione fosse al limite. È difficile trarre conclusioni. Il Bahrain sarà per noi il primissimo test, il primissimo contatto (con la macchina, ndr.). Barcellona è servita solo per avviare la vettura e vedere che tutto funzionasse”.