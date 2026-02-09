Lewis Hamilton non vince più? Sì, ma con Kim Kardashian al Super Bowl gli è bastato poco per ricordarci che è ancora il re

Non vince da quasi due anni, eppure Lewis Hamilton dopo le foto con Kim Kardashian al Super Bowl ci ha ricordato perché è ancora il re indiscusso di questa Formula 1, e non solo. Basti pensare che, per un’intera giornata, in Italia non si è fatto altro che parlare della manifestazione, pur ignorandone storia, squadre partecipanti e risultato finale. Perché la notizia vera era un’altra: Sir Lewis e Kim allo scoperto, dopo la prima fuga segreta a Londra.

Gli sono bastate un paio di foto per far impazzire il mondo intero: i due insieme in tribuna, qualche sguardo complice e qualche risata. E in un attimo il web si è riempito di condivisioni, chiacchiericci e immagini (generate con intelligenza artificiale?) dei due che si baciano. Per un giorno sono esistiti soltanto loro due, mettendo in ombra persino la manifestazione sportiva più famosa d’America. O, al contrario, rendendo uno degli eventi meno seguiti in Italia il protagonista assoluto di giornata, senza nemmeno sapere realmente com’è andata a finire. Spoiler, Seattle ha battuto New England 29-13 conquistando il secondo titolo della propria storia.