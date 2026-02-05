“Non sono qui per fare il bravo ragazzo, voglio vincere”: Oscar Piastri ha le idee chiarissime sul 2026, sulla lotta con Norris e sulle Papaya Rules. Cara McLaren, sei avvisata

Oscar non ha dubbi. E alla vigilia della nuova stagione non tutto è da cancellare: “Ho avuto modo di riflettere sull’anno passato durante la pausa invernale. È facile concentrarsi sulla conclusione, ma il 2025 è stato molto meglio rispetto alle mie prime stagioni in F1. La macchina era competitiva, il team forte e sono davvero orgoglioso di alcune mie prestazioni individuali. Ci sono stati momenti dolorosi, ma anche corse di cui vado fiero. I picchi di performance che sono riuscito a raggiungere l’anno scorso hanno aumentato la mia fiducia nelle mie capacità. So che quando riesco a massimizzare il mio potenziale, posso essere un concorrente molto forte”.

Sembra di ascoltare il Piastri glaciale e analitico di inizio 2025, quel pilota capace di lasciare agli altri solo le briciole. Lo aveva dimostrato più e più volte, prima di entrare in loop infinito di difficoltà. A mente lucida, però, tutto è più chiaro: “Ho dovuto affrontare sfide sul lato tecnico e di guida che non avevo vissuto in precedenza. Ho imparato la lezione. Ho vissuto una serie abbastanza lunga di gare molto movimentate, per motivi diversi, e ho capito come posso gestire meglio le cose e come può farlo anche il team. Ho imparato che devo continuare a evolvermi”.