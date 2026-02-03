Nel 2026 Antonelli si prenderà la Mercedes e la Formula 1? “Il mio obiettivo è vincere, contro Russell sarà divertente”. E Wolff spara su chi accusa la W17

Con un anno di esperienza, l’obiettivo è ora vincere. È così che Kimi Antonelli si presenta alla stagione 2026 di Formula 1, ufficialmente iniziata con lo shakedown delle monoposto a Barcellona. Cinque giorni di prove che, nonostante le tante incognite, una certezza l’hanno restituita: la Mercedes è partita bene, ad ora meglio di tutte le altre squadre. 500 giri in tre giorni e, soprattutto, una W17 che a sentire i piloti sarebbe già pronta a scendere in pista contro gli altri. È l’occasione per tornare a lottare per qualcosa di grande, ciò che le frecce d’argento rincorrono senza successo dal 2022.

Antonelli lo sa bene e, dopo aver chiuso il 2025 stupendo tutti quanti tra rimonte, podi e prestazioni da chapeau, per il 2026 il piano è chiarissimo: “Il mio obiettivo è vincere e un giorno lottare per il titolo”, ha spiegato Kimi in occasione della presentazione della W17. “L’anno scorso ho accumulato moltissima esperienza, quest’anno ci sono tante nuove opportunità per tutti. Da una parte sento di essere molto più preparato, dall’altra sento di dover ancora imparare parecchio”.