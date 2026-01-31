Ferrari, anche stavolta si vince il prossimo? Hamilton e Leclerc sorridono, ma Mercedes fa paura. E Barcellona sulla nuova F1 ha parlato chiaro

Non sarà un 2014 bis e i numeri parlano chiaro. E le buone notizie arrivano anche dai due nuovi motoristi in griglia, Red Bull e Audi: la power unit progettata a Milton Keynes ha completato senza grossi problemi 621 giri, 318 per Racing Bulls e 303 per Red Bull, mentre Audi si è fermata a 243: meno degli altri, ma abbastanza per lasciare il Montmelò con un mezzo sorriso. Per i quattro anelli qualche intoppo di troppo c’è stato, specie durante il primo giorno in pista, ma il bilancio è comunque positivo.

Le sorprese, invece, sono state senza dubbio due: Mercedes da un lato, Ferrari dall’altro. La W17 e la SF-26 hanno macinato chilometri più di qualsiasi altra monoposto, senza mai fermarsi. E al termine della settimana sorridono sia Russell e Antonelli che Hamilton e Leclerc. Si sono detti tutti e quattro soddisfatti visti i programmi di lavoro sempre portati a termine, così come fiduciosi nei rispettivi progetti.