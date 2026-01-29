Un team diretto da Horner cliente di Toto Wolff? Sì, e a confermarlo è Flavio Briatore: “Christian tratta per entrare in Alpine, ma…”

Non c’è ancora l’accordo finale, ma la direzione è chiara: Horner vuole tornare, perché stare ai box per uno che sin dal 2005 non ha saltato nemmeno una gara di Formula 1 sembra impossibile. E vuole farlo con ancor più poteri rispetto a quando, dopo l’Hornergate e la faida interna con i proprietari di Red Bull, ha salutato la squadra della sua vita.

A conti fatti, il puzzle sembra incastrarsi alla perfezione: da un lato un costruttore da troppi anni in difficoltà e ormai lontano dalle ambizioni che lo avevano riaccompagnato in Formula 1, dall’altro un manager in cerca di riscatto che, senza alcun dubbio, sa come trasformare una squadra di media classifica in un colosso del circus. Esattamente ciò che Renault prima e Alpine poi hanno cercato di essere, salvo scarsi risultati.