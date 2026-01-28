Mercedes maratoneta, McLaren in pista e Red Bull rimasta ai box dopo il botto, con Audi ancora ferma: ecco tutto quello che sta succedendo a Barcellona

92 giri Russell, 91 Antonelli. Due gran premi e mezzo completati in poche ore, senza alcun problema o rallentamento, collezionando chilometri su chilometri. In casa Mercedes viene da pensare che, se in vista della prima uscita stagionale l’obiettivo fosse quello di mettere a dura prova la nuova vettura, la W17 stia rispondendo forte e chiaro. Lo aveva già fatto nella prima delle cinque giornate di test a disposizione, si è ripetuta dopo soltanto 24 ore di stop obbligatorio a causa della pioggia.

E, seppur ai test conti relativamente poco, il fatto che in entrambe le occasioni sia stata anche veloce è sicuramente un’altra buona notizia per Russell e Antonelli (che peraltro fin qui è stato il più veloce in assoluto). Un po’ ce lo si aspettava, vista la sicurezza mostrata da Toto Wolff in ogni dichiarazione o confronto riguardante il 2026, e la pista lo sta dimostrando, nonostante sia impossibile confrontare le performance con quelle degli avversari visti i programmi di lavoro differenti.

