Cosa è successo a Lewis Hamilton al lancio della Ferrari SF-26? Da Maranello si ispirano a Ducati per l’anno della verità

Spostata a mano dai meccanici nel box, è servito più di qualche minuto per poter rivedere Hamilton in pista, mentre tutt’intorno il circuito di Fiorano - come sempre accade in queste occasioni - faceva festa. Poi, prima di lasciare l’abitacolo a Charles Leclerc, Sir Lewis è uscito per un’ultima volta e ha completato un altro giro, questa volta un po’ più veloce. Qualche prova, su tutte quelle relative alla nuova aerodinamica attiva, con le ali che in rettilineo si sono alzate e abbassate per più di una volta, oltre a qualche curva un po’ più spinta per ricercare le primissime sensazioni. Tutto secondo i piani stabiliti al muretto, senza alcun intoppo.

Due ore dopo è toccato a Charles Leclerc, con un programma leggermente diverso rispetto a quello del compagno di squadra. Il monegasco ha effettuato due giri di fila senza fermarsi e poi, prima di rientrare ai box, anche una prova di partenza, la prima della stagione.