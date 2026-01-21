Un qualcosa che sorprende un po’, soprattutto visto il passato di Audi e le recenti dichiarazioni di Antoine Le Nel, global CGO e CMO di Revolut, title sponsor della squadra. Nello specifico, nei giorni scorsi il francese non si è risparmiato dal criticare il binomio Ferrari-HP a livello cromatico: “In Revolut siamo molto impegnati nel design, l’identità del marchio è molto importante”, ha raccontato al podcast Business of Sport. “Senza offesa, ma penso che quello che HP e Ferrari hanno fatto alle proprie auto non sia un bene dal punto di vista del design. Come si può mettere il blu su un’auto rossa?”. Subito dopo, invece, un elogio a McLaren: “Farei un grande applauso a Mastercard e McLaren, penso sia stata un’ottima strategia di branding. Anche Chrome. Alcuni marchi stanno facendo un ottimo lavoro e funzionano davvero bene. Quando ho osservato l’identità del marchio Revolut e Audi, mi è sembrato tutto molto naturale”.