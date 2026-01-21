Primo dissing della stagione in F1? Da Audi attaccano Ferrari ma (spoiler) non hanno fatto meglio. E

21 gennaio 2026

Primo dissing della stagione in F1? Da Audi attaccano Ferrari ma (spoiler) non hanno fatto meglio. E il 23 gennaio si vedr&agrave; la SF-26
Le parole di Antoine Le Nel, CGO e CMO di Revolut (Title sponsor Audi), contro il design Ferrari-HP hanno fatto discutere. Ma, dopo la presentazione dell’Audi R26, viene spontaneo chiedersi se i due brand abbiano fatto davvero meglio sul piano dell’identità visiva. Intanto, Ferrari si prepara a svelare la SF-26 il 23 gennaio: ci sarà il bianco, un nuovo rosso e, forse, anche una sorpresa

Foto di copertina: Audi

C’era tantissima attesa intorno alla presentazione dell’Audi R26, la prima vettura di Formula 1 della casa dei quattro anelli. E di per sé l’evento l’ha ripagata tutta: diretto ed elegante, in perfetto stile Audi. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, dalle luci alla musica fino alla durata estremamente bilanciata di ogni intervento. Peccato però che, a deludere un po’, sia stata proprio la vettura: nessuna novità rispetto al concept svelato lo scorso novembre, solo una marea di sponsor appiccicati su tutta la carrozzeria (e su tute e caschi dei piloti). Vero, il cromato è bellissimo, così come i quattro anelli rossi su cofano e ala posteriore, ma l’insieme lascia a desiderare. 

Audi Formula 1 2026
La nuova Audi R26, 2026. Audi

Un qualcosa che sorprende un po’, soprattutto visto il passato di Audi e le recenti dichiarazioni di Antoine Le Nel, global CGO e CMO di Revolut, title sponsor della squadra. Nello specifico, nei giorni scorsi il francese non si è risparmiato dal criticare il binomio Ferrari-HP a livello cromatico: “In Revolut siamo molto impegnati nel design, l’identità del marchio è molto importante”, ha raccontato al podcast Business of Sport. “Senza offesa, ma penso che quello che HP e Ferrari hanno fatto alle proprie auto non sia un bene dal punto di vista del design. Come si può mettere il blu su un’auto rossa?”. Subito dopo, invece, un elogio a McLaren: “Farei un grande applauso a Mastercard e McLaren, penso sia stata un’ottima strategia di branding. Anche Chrome. Alcuni marchi stanno facendo un ottimo lavoro e funzionano davvero bene. Quando ho osservato l’identità del marchio Revolut e Audi, mi è sembrato tutto molto naturale”.

F1 Audi R26
L'Audi R26 Audi

Che Le Nel abbia dato voce ai pensieri nemmeno troppo nascosti dei ferraristi, mai fin troppo entusiasti sin dall’annuncio della collaborazione tra i due brand, non c’è dubbio, ma a questo punto viene da chiedersi se Audi e Revolut siano riuscite a fare meglio. E la risposta, probabilmente, è più negativa che positiva.

Quanto a Ferrari, invece, la nuova SF-26 verrà svelata venerdì 23 gennaio a Maranello. L’evento di presentazione inizierà alle 11, poi si scenderà subito in pista a Fiorano per macinare i primi chilometri alla vigilia della tre giorni di test - a porte chiuse - a Barcellona. Sulla vettura ci sarà più bianco rispetto alla scorsa stagione, com’è possibile immaginare visto il disegno e i colori delle nuove tute, mentre il rosso dovrebbe essere lucido e non più opaco come negli ultimi anni. E poi, stando alle ultime foto pubblicate da Ferrari sui propri social, dovrebbe esserci anche una sorpresa visto che, almeno per ora, l’halo è cromato, un colore inedito per il Cavallino Rampante.

Non resta che aspettare domandandosi se, dopo una stagione complicatissima, a Maranello la scommessa 2026 sarà vinta. D’altronde, vista la rivoluzione regolamentare, la prossima sarà una stagione cruciale, che potrebbe segnare i valori in campo fino al prossimo grande cambio. E Ferrari, dopo anni di continue difficoltà, non può permettersi di sbagliare. Intanto, però, il primo dissing della stagione è arrivato ancor prima di scendere in pista.

