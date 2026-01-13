“A Leclerc abbiamo dato il telecomando del box, Hamilton deve scendere e citofonare”: signori, Marco Della Noce è tornato (a fuoco) a Zelig. E ha pure già battezzato la SF-26

Poi, però, non può che arrivare il momento del vero sfottò anche per Charles: “A Montecarlo, noi dicevamo ‘Caspita, Leclerc abita qui, conosce le stradine, le scorciatoie…’, e infatti la mattina si è presentato in ciabatte. Quando ha iniziato a fare il giro conosceva e salutava tutti, ma a gara iniziata, sul rettilineo delle piscine, dove si prende velocità, lui ha detto ‘Piano’. Lì di fianco sono posteggiati degli yacht con su della gnoc*a da paura, e allora si è sbottonato ed è andato via”.

Lo show è ai secondi finali, ma un’ultima battuta sulle differenze tra i due non può mancare. Bisio punge: “Io so che a Leclerc avete dato il telecomando per entrare ai box, ma a Hamilton?”. Della Noce risponde: “Hamilton deve scendere e poi citofonare”. Poi la chiosa: “Comunque, siamo proiettati sul 2026, speriamo di ottenere ottimi risultati e sempre, ora più che mai, viva la Ferrari”.