Ma davvero fate? Rubato l’ultimo kart di Jules Bianchi, l’appello straziante del padre e la solidarietà di Leclerc

“Cari amici, mi rivolgo questa sera alla mia famiglia del karting”, ha scritto in francese su Facebook. “Questa notte abbiamo subito un furto e i ladri senza scrupoli hanno portato via 9 telai JB17 Forever. Ma la cosa più grave è che hanno rubato l’ultimo kart di Jules, un KZ 125 modello ART GP, oltre ai mini kart dei miei nipoti. A parte il valore delle macchine, è per il valore affettivo che ci fa male. Se vedete in circolazione dei kart JB17, vi prego di avvisarmi. Grazie in anticipo”.

Un fatto inaccettabile e disgustoso, a testimonianza di quanto, a volte, il mero valore economico riesca ad oltrepassare tutto il resto, compresa la memoria di un ragazzo morto mentre rincorreva il proprio sogno. E a pagarne il prezzo è chi quegli oggetti li custodiva preziosamente, simbolo di un percorso vissuto e condiviso, passo dopo passo, dal kart alla Formula 1.