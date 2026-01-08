No Conte, la colpa delle polemiche stavolta non è dei giornalisti e nemmeno dell’Italia provinciale

Come funzionano bene gli autobus in Inghilterra, passano in orario e, in caso di ritardo, ci sono sempre taxi in abbondanza. E poi in terra britannica non si fa polemica. Lo ha detto Antonio Conte dopo il pareggio casalingo del Napoli contro l’Hellas Verona, l’ultima partita prima del grande match di domenica sera a San Siro, contro l’Inter. La sfida Scudetto. E proprio a Milano ritroverà i suoi vecchi tifosi e Cristian Chivu, avversario sul campo e nella comunicazione in questa prima metà di campionato. Conte ha parlato ancora dell’allenatore dei nerazzurri: “Ha fatto bene a non commentare”. Il riferimento è all’osservazione sulla “struttura” delle competitor per la Serie A: Milan, Inter e Juve sono più avanti, sia come storia che come potenza di fuoco. Dice Conte. L’ennesima provocazione smentita del tecnico italiano, che prima accende la miccia e poi si trasforma in artificiere. “Voi siete bravi a parlare e trovare sempre l'aspetto negativo. Penso di aver fatto dei complimenti e ricordare cosa hanno fatto. Se dico qualcosa sugli arbitri si scatena il putiferio, se dice qualcosa qualcun altro niente. Capisco che sono un personaggio mediatico. Questo in Inghilterra non mi capitava”, ha concluso Conte.