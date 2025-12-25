Gigi Cagni a MOW sulle ali di Rangèt: “A Coverciano fanno solo danni”. E su Conte, Pardo, Motta e il Premio per la pace della Fifa a Trump…

La vita dell’allenatore: “Quando va male è un dolore venato di analisi, quando va bene è un trionfo senza estasi”. La racconta così, Gigi Cagni, in modo anche poetico. Ora chiedete a Massimiliano Allegri, per dirne uno, se sia d’accordo con una massima simile. Probabilmente abbraccerebbe mister Cagni, ringraziandolo per tanta lucidità. Se vinci, vinci perché dicono che “con certa gente in campo vincevo anch’io”. Ma se perdi, eh… Se perdi cambia tutto. Errori di modulo, di tattica, di uno spogliatoio mal gestito e via discorrendo. Per Gigi Cagni, bresciano al tungsteno, è arrivato il momento di raccontarsi con “Rangèt” (Giulio Perrone editore), autobiografia in cui il mister, a tratti, suona come un equilibrato e stuzzicante incrocio fra Ettore Gotti Tedeschi e il Paolo Crepet degli anni autunnali. Perché in “Rangèt” il calcio (ce n’è tanto, ovviamente) è l’imbarcazione che trasporta la vita. Brescia come culla, il calcio come epicentro vivifico, il rapporto con giocatori, colleghi e addetti ai lavori come termometro di tempi che in cinquant’anni trascorsi fra campo e panchina sono cambiati più e più volte. In mezzo, l’esperienza che si fa saggezza e la consapevolezza che oggi più che mai, per crescere, bisognerebbe tornare anche ad arrangiarsi da sé. Ecco a voi, sempre schietto e sincero, Gigi Cagni.

“Rangèt” non è solo un benefico imperativo. È anche una delle parole che meglio sintetizza la sua filosofia di vita.

Ha avuto un valore enorme, per me. Quando ero giovane non la capivo fino in fondo, col tempo ho capito tutto. Sono cresciuto in un ambiente particolare, sempre in mezzo alla strada. Nel Carmine, il nostro quartiere, c'erano le vie degli artigiani e quelle delle mi*notte. Giravamo lì dentro tutto il giorno, tornati da scuola andavamo subito in strada. Appena sopra di noi c'era il castello sul monte Cidneo. Se non eravamo in strada, eravamo là.

E il pallone?

Lì giocavamo con qualsiasi cosa, ma il pallone era determinante. Attorno ai 7-8 anni sono andato all’Oratorio della pace, il più importante di Brescia, proprio in centro. Così ho iniziato a giocare nella Voluntas Pace.

Di recente ha raccontato che un giorno inorridì vedendo che un allenatore predicava la “costruzione dal basso” a una squadra di ragazzini che avevano grosso modo la stessa età. Cos’è successo al suo calcio?

Non è successo qualcosa solo al mio calcio. È successo qualcosa di grave, punto. Leggo che ci sono un milione e mezzo di ragazzi in Italia che non lavorano e non studiano. Tutti rompono le scatole per gli extracomunitari, ma se non ci fossero loro, in Italia, oggi la maggior parte delle attività sarebbero chiuse. Io a 14 anni ho smesso di andare a scuola e sono andato a lavorare. Non sono stato a casa. C’erano meno pericoli, certo. Io abitavo in città ma di auto ne giravano poche. Furgoncini e carretti, soprattutto. Però noi sapevamo “arrangiarci”.

E cioè?

Sulle questioni importanti i genitori ci seguivano, ma per il resto… Un esempio: a sei anni ero mancino. In prima elementare non riesco a fare le aste. Così il maestro mi chiama e mi chiede di porgergli la mano. Mi bacchetta costringendomi, per qualche giorno, a usare solo la destra finché non avrei preso in mano la penna con la destra. A casa non ho mai detto niente. Intendo dire: non rompevo le palle per qualsiasi cosa. Ero un disgraziato, mia madre ogni giorno mi tirava dietro di tutto. Tornavo a casa quando tramontava il sole, mica perché me lo diceva l’orologio (che non avevo). E una volta a casa di certo non andavo a raccontare “le mie cose” ai miei genitori stanchi morti.