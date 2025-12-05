Il premio Fifa per la pace va a Trump, ma dietro c'è un magnate del Myanmar: ecco chi è Zaw Zaw e perché questa storia va oltre al calcio. Ma Infantino a che gioco sta giocando?

Premio per la pace Fifa a Donald Trump. Probabile, molto probabile, quasi certo. Oggi è il giorno dell’ufficialità. Il riconoscimento tanto voluto da Gianni Infantino è dedicato, fin dalla sua costituzione, al Potus. Queste almeno le indiscrezioni. Un premio in pronta consegna di cui, pare, negli uffici della Fifa nessuno sapesse. Lo ha scritto il The Athletic, sottolineando come sia stato proprio Infantino a crearlo senza consultare nessuno (sui criteri di assegnazione ha chiesto chiarimenti anche Human Rights Watch). Una piena e totale volontà del presidente Fifa, quindi. Del resto Infantino è ormai un attore politico, non solo il rappresentante di un’istituzione sportiva: va a cena alla Casa Bianca con Mohammed bin Salman, quasi fosse un membro della delegazione del principe o un “facilitatore” di accordi internazionali; è un diplomatico capace di sedersi ai tavoli che contano in Qatar (di cui è diventato cittadino) e nei palazzi del sovrano saudita, dove nel 2034 arriverà il Mondiale; già con Trump si era fatto vedere a Sharm el-Sheikh durante il summit per la pace a Gaza e nello studio ovale a Washington. Promotore instancabile, capace di superare confini e pregiudizi. La Fifa guarda lontano, spostando il baricentro dall’Europa e rivolgendosi ormai al mondo intero. Il Guardian ha riportato una notizia riguardante proprio il Fifa Peace Prize: a capo del comitato che ha creato il premio, infatti, c’è Zaw Zaw, presidente della federazione calcistica del Myanmar dal 2005. Dal 2002 al 2005, tra le altre cose era stato presidente della federazione tennistica del suo Paese, riportando in patria la Coppa Davis dopo 50 anni. Ancora nel calcio, Zaw Zaw ha ricoperto vari incarichi all’interno della Confederazione asiatica di calcio (Afc), il corrispettivo della Uefa per l’Asia, e attualmente è vice-presidente. Fa parte del board di Afc Dream Asia Foundation, presieduto dal principe e ministro dello Sport di Riyadh Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, un progetto che mira al potenziamento a tutti i livelli del calcio asiatica. Inoltre, Zaw Zaw avrebbe ricevuto l’incarico di presidente di un nuovo comitato Fifa dedicato alla responsabilità sociale (il magnate birmano è attualmente presidente di un organo analogo nella Afc), il cui vicepresidente sarà Javier Zanetti, leggenda e storico capitano dell’Inter. Ma la sua influenza va ben oltre il mondo dello sport.