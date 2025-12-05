[VIDEO] L'all-in di KTM con Pedrosa e Espargarò per ingolosire Acosta e investitori: con la 850 prima di tutti. Beirer: “Vogliamo confermare tutti i nostri piloti”

Trasformare una moto in un biglietto da visita e, contestualmente, anche in una smentita per quanti sostenevano che in Austria hanno smesso di lavorare per la MotoGP già da un pezzo. E’ quello che ha fatto KTM, anticipando tutti e presentandosi ieri in pista a Jerez con il prototipo del 2027, quello da 850cc della nuova era delle corse. Mentre Pit Beirer parla chiarissimo sugli obiettivi, cominciando da Pedro Acosta, ma passando ance da Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Vinales

Può una moto essere un biglietto da visita? Sì, in casa KTM non solo può, ma deve, dopo le tante voci sul futuro incerto, sui progetti bloccati e sull’assenza di basi solide per poter avviare una programmazione del racing, soprattutto in MotoGP, oltre il 2026. Ecco perché gli austriaci hanno deciso di giocare d’anticipo e uscire da subito allo scoperto con la RC16 della nuova era delle corse: 850cc, aerodinamica ridotta e dispositivi futuristici limitati. Sì, c’è anche il mercato piloti che ribolle in vista del 2027 e KTM ha scelto la strada meno comoda e più vistosa: mettere immediatamente in pista la prima 850cc, dimostrando che non solo c’era il progetto, ma pure la moto, e provando così a parlare in faccia a nuovi investitori, ma ance ai piloti. Pedro Acosta su tutti. Un gesto plateale, quasi disperato, che porta la firma di Mattighofen e richiama un modo di agire già visto nelle fasi più tese della gestione sportiva, quando servono segnali più che promesse.

E’ innegabile che Acosta è diventato la variabile che può cambiare il volto del progetto KTM. I dieci podi raccolti nella seconda metà della scorsa stagione, insieme alla rinascita tecnica vista con il ritorno a Brno, hanno trasformato il ventunenne in un obiettivo prioritario per ogni costruttore. KTM lo sa bene: se Acosta se ne va, sarà ancora più difficile attrarre nuovi investitori. e Pit Beirer non si nasconde. "Il 2027 è una cosa, ma per Pedro il 2026 è cruciale – ha detto l’ex crossista e oggi direttore del motorsport in una recente intervista a Speedweek - È esigente e sta dando il massimo. Non possiamo limitarci a correre la prossima stagione e sperare nel 2027. Dobbiamo offrire una prestazione brutale l'anno prossimo: il 2026 determinerà anche il nostro futuro in questo paddock".

Da qui nasce la scelta di mostrare Pol Espargarò e Dani Pedrosa già in sella a Jerez, con tanto di video pubblicati sui social. Una decisione costosa ma strategica, come precisa lo stesso Beirer: "Dobbiamo lavorare in parallelo, supportando costantemente Pedro nei miglioramenti e portando avanti il progetto fino al 2027. È anche per questo che abbiamo deciso di continuare a fare affidamento sul nostro team di collaudo composto da due piloti di altissimo livello come Pol e Dani. Si completano a vicenda molto bene nel loro lavoro. Anche se sarebbe più facile ed economico lavorare con un solo collaudatore, come fanno altri produttori, per noi questo è il piano giusto per far progredire ulteriormente entrambi i progetti".

Il test di ieri a Jerez, con la RC16 dotata del nuovo 850 cc, è il primo risultato di una nuova strategia: KTM è la prima in Europa a far girare una MotoGP 2027 e l’operazione serve anche a ribadire che lo sviluppo è stato impostato con largo anticipo. Beirer infatti lega l’attuale prontezza alla scelta fatta dodici mesi fa: "La decisione presa lo scorso anno di congelare lo sviluppo dei motori attuali è stata fondamentale. Questo ci ha permesso di concentrarci completamente sui nuovi motori fin dall'inizio". L’altra parte del piano, inutile negarlo, riguarda la continuità dei piloti. "Vogliamo mantenere tutti e quattro i piloti per il 2027 – aggiunge Beirer - Penso anche che Pedro (che ieri s’è allenato con una Honda CBR600, ndr) sia abbastanza intelligente da analizzare attentamente il nostro progetto per il 2027. Il fatto è che a Pedro non interessa quanti soldi possiamo pagargli nel 2027: vuole sapere se avrà una moto che vincerà le gare. Pedro e il suo capo meccanico Paul Trevathan farebbero assolutamente qualsiasi cosa per una vittoria".

