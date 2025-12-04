Cosa hanno in comune Fernando Alonso, Rafa Nadal e Pau Gasol? La scimmia per Marc Marquez! Sì, l’hanno fatto piangere, ma l’hanno anche avvisato

E’ successo dentro la sala del Teatro Luchana, con Marquez lì che guardava lo schermo come chi sa già che sarà una mezza condanna a commuoversi. E quando sono arrivate le parole delle altre tre leggende spagnole, le lacrime sono uscite davvero. Non per debolezza, ma per riconoscimento. Perché certe ferite si illuminano solo quando qualcun altro le nomina dal pulpito di chi può capirne il dolore. Pau Gasol è stato il più chirurgico. “Più in alto sei o più in alto arrivi, più dura è la caduta – ha detto - E scendere da quelle altezze è molto più evidente. È più difficile tenere i piedi per terra e poi rialzarsi. Marc ha bisogno di un ambiente che lo protegga da se stesso”. Quasi un monito a Ducati, ma pure un esame di coscienza verso la propria storia. “Gli atleti – ha aggiunto - devono essere protetti da se stessi, in modo da non ritrovarsi con problemi più grandi in futuro”.

Rafa Nadal sembra invece sceglie il registro dell’intimità tra sopravvissuti. “Ha vinto tutto quello che doveva vincere e molto di più, e ha mantenuto la determinazione di sopportare la sofferenza per andare avanti – ha detto con la tessa calma di chi quasi quasi valuta di prendere Marc Marquez come esempio per provarci ancora – Quando sei uno sportivo a certi livelli, tutte le cose che devi fare generano stress quotidiano, disagio e spesso infelicità. Accettare la sfida è davvero un’impresa enorme. È ancora più preziosa quando non hai più nulla da realizzare. Alla fine, ci siamo abituati a vedere Marc vincere praticamente sempre. E poi sono passati alcuni anni senza vederlo lassù. Se non si ha un buon sistema di supporto, diventa davvero complicato, o direi quasi impossibile”.