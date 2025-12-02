KTM: insisto! Il nuovo Tech3 non è un approdo, ma la partenza (c’è Red Bull alla finestra). Pedro Acosta è già altrove?

La gravissima crisi in cui KTM è piombata a livello aziendale, infatti, l’impegno in MotoGP è inevitabilmente stato messo in discussione e i nuovi capi di Bajaj Auto hanno parlato chiaro: si continua solo trovando risorse esterne e senza gravare sulle casse aziendali. Ora, dopo mesi di incertezze, la Casa austriaca sembra decisa a non abbandonare la scena, ma l’orizzonte resta complesso e ancora in parte da definire. Nel corso dell’anno, la strategia è cambiata in profondità. Il passaggio di testimone al vertice societario ha visto l’ingresso di Gottfried Neumeister come nuovo CEO e contemporaneamente è stata definita la nuova fisionomia del team satellite Red Bull KTM Tech3. Ora la storica squadra francese è nelle mani dell’ex boss di Formula 1, Günther Steiner (CEO), e del manager/pilota diventato imprenditore, Richard Coleman.