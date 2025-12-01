Come “la Sora Camilla”, ma in SBK! Per la BMW M1000RR due mondiali e zero acquirenti (schiacciata dalle Panigale)

La Sora Camilla, poveretta, avrà anche avuto una figlia di rara bellezza e profumata di futuro, ma il destino ha deciso che nessuno fosse mai abbastanza "degno" per lei. E così nasce il famoso detto: "Come la figlia della Sora Camilla, che tutti la vogliono e nessuno la piglia". Bella. Brava. Educata. Ma tutto troppo. E’ il famoso difetto della perfezione: nessuno si avvicina per non veder riflesse le proprie insicurezze.

Siamo diventati matti? No, in verità lo siamo sempre stati. Solo che questa è solo la premessa necessaria per raccontare che in Superbike sta “facendo la fine della figlia della Sora Camilla” la BMW M1000RR che ha vinto gli ultimi due titoli mondiali con Toprak Razgatlioglu. Costretta lì a rimanere nel fastidiosissimo limbo della desiderabilità impossibile, asfaltata dalle Ducati Panigale che, invece le vogliono proprio tutti.