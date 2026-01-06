Marco Pacini, detto “Pacio”, è stato iscritto al registro degli indagati in uno dei filoni dell’inchiesta Doppia Curva e daspato per cinque anni. Pacio era già finito in blacklist per le partite casalinghe, ma ora è arrivato un provvedimento ancora più pesante. Questo almeno è ciò che riporta Repubblica. I motivi alla base del daspo sarebbero le due manifestazioni, la prima in Coppa Italia contro il Bologna, quando Pacini guidò il corteo con uno striscione “Ultras liberi”; e la seconda, in occasione della partita contro il Monza, nella quale ultrà avrebbe avuto il ruolo di “promotore della contestazione durante la quale venivano scandite invettive nei confronti dei rappresentanti della società e veniva contestata la posizione del Milan nel procedimento”. Per questi due fatti Pacio aveva già ricevuto il blocco dell’abbonamento per le partite a San Siro, limitazione che aveva provocato la reazione di tutta la curva Sud, compatta nel sostenere il proprio leader contro la durezza della (presunta) repressione voluta da Milan e istituzioni. “È repressione del dissenso”, avevano detto gli ultras rossoneri. I toni delle due manifestazioni erano quelli del tifo organizzato, molto duri quindi nei confronti della dirigenza e della squadra. Ma comunque un’espressione di malcontento legittima, almeno secondo i gruppi della Sud. Non secondo la questura.