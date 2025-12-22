Cronache di un disastro, Milan-Como non si giocherà a Perth. E partono gli sfottò sui social: Mazzocchi, Adani e “Pacio” Pacini contro la Lega Serie A e i vertici del calcio italiano

Sì, no, forse, poi di nuovo sì, anzi sicuramente, infine no, ufficialmente no. Milan-Como a Perth, in Australia, non s’ha da fare. Ora il dietrofront è arrivato davvero. Lo ha detto la Lega Calcio Serie A in una comunicazione firmata insieme al governo dell’Australia Occidentale: “I piani per ospitare a Perth la prima partita di un campionato europeo mai giocata fuori dai confini nazionali sono stati annullati di comune accordo. Le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (Afc) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A”. Queste “complicazioni dell’ultimo minuto” devono esser state piuttosto gravi, dato che solo pochi giorni fa, dall’Arabia Saudita, il presidente della Lega Ezio Simonelli aveva detto che praticamente la cosa era fatta: “Avevamo una serie di dubbi sulle condizioni poste per giocare la partita a Perth, ma Collina ci ha dato garanzie sugli arbitri asiatici”. Era un problema di arbitri, dunque? Visto l’attuale scenario in materia arbitrale nel nostro campionato è difficile dare lezioni. Ma evidentemente non era quello il nodo. “A fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’Afc nei confronti della Federazione australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita a Perth”, ha detto ancora Simonelli dopo la diffusione della notizia. Un secondo prima scaramucce, poi “inaccettabili richieste”. Quel termine da scenario di guerra è adeguato: un’escalation verso la figuraccia.