La Fiorentina perde ancora e gli ultras dicono basta: “Vergognatevi, meritate il silenzio”. E la Fiesole annuncia la protesta contro l’Udinese: “La curva resterà vuota i primi 20 minuti”

“I gruppi organizzati pertanto”, prosegue il messaggio, “comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la curva Fiesole rimarrà vuota”. Gli ultras poi estendono la richiesta anche a tutto il resto dei tifosi, invitandoli a prendere parte alla protesta. “Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti”. Da capire come reagirà il resto del popolo viola. In questa prima metà di stagione i tifosi ci sono sempre stati, pur con la bassezza dimostrata in campo. È però arrivato il momento di muoversi. La squadra di Vanoli è arrivata solo 15esima nel girone unico di Conference, ai playoff di febbraio incontrerà una tra Jagiellonia e Omonia; in Serie A non ha ancora vinto una partita e si trova all’ultimo posto. Ormai resta la lotta per la salvezza e una flebile speranza per le coppe. Una stagione memorabile, ma in senso negativo.