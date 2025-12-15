La vecchia rivalità tra gli ultras di Genoa e Inter è la ragione degli scontri fuori dallo stadio? Nino Ciccarelli attacca via social: “Napoletani e genoani, tutto fumo e niente arrosto”

Quindici poliziotti feriti e uno scooter, un furgone e una macchina dati alle fiamme: questo il bollettino degli scontri che hanno preceduto la partita tra Genoa e Inter al Ferraris. Già intorno alle 17, quindi oltre un’ora prima del calcio d’inizio, gli ultras delle due squadre sono arrivate allo scontro: fumogeni e oggetti vari sarebbero stati lanciati da una parta e dall’altra, con i nerazzurri che hanno reagito provando a forzare i cancelli che li tenevano separati dai gruppi dei sostenitori rossoblù. A quel punto intervengono i poliziotti in tenuta antisommossa, che allontanano gli ultras del Genoa con fumogeni e cariche di alleggerimento. In seguito, sotto al settore della tifoseria casalinga, gli scontri con le forze dell’ordine proseguono. Lì comincia il lancio di bombe carta e l’incendio dei veicoli. Intanto le bottiglie vuote raccolte da una campana del vetro diventano armi da lancio, con vari bidoni dell’immondizia che vengono incendiati. I vigili del fuoco devono intervenire per spegnere le fiamme. La strada, dopo la fine dell’incidente, è coperta da cocci e rimasugli di oggetti da “guerriglia”; l’aria è sporcata dal fumo dei fumogeni e degli incendi domati dai vigili. Le due tifoserie poi entrano allo stadio e la situazione si risolve definitivamente.