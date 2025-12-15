Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme per business? Lei ha in promo un libro sul divorzio, scuola Ilary Blasi, lui… un altro che deve ringraziare Raoul Bova!

È il gossip di punta degli ultimi giorni: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme? A lanciare la romantica indiscrezione, il settimanale 'Diva e Donna', qualche giorno fa. Da lì, il rumor ha goduto di esplosiva eco mediatica: ne ha accennato perfino Fiorello durante 'La Pennicanza'! Ecco, però siamo colpiti da un piccolo sospetto: possibile mai che tale neonato intrallazzo, al momento non confermato dai diretti interessati, possa essere la solita mossa di business tra vipponi? Non prendiamoci in giro, questo rischio c'è!

Due settimane orsono, infatti, la ex di Raoul Bova ha cominciato la promozione del suo nuovo libro, 'La Vita Adesso', che ha una trama piuttosto evocativa: è la storia 'semi-autografica', come la definisce lei, di una donna con prole, Eva, che si ritrova ad affrontare una separazione improvvisa e traumatica, a causa, ça va sans dire, di un tradimento da parte dell'amato. Da qui, prende le mosse la rinascita del personaggio che si riappropria della sua serenità grazie alla 'resilienza' e, ovviamente, a una bella storia d'amore. A occhio, e per puro caso (?) ciò che starebbe davvero accadendo alla nostra Rocío oggi. Ma c'è di più: alla prima presentazione del Rocío-tomo, tenutasi a Roma 14 giorni fa, era stata immortalata da 'Chi' insieme a un altro uomo, Vittorio Chini, e il magazine sosteneva che i due stessero insieme, 'in segreto, ma da tempo'. Esattamente come si mormora ora riguardo alla liaison col conduttore dei pacchi. Qualcosa non torna ma, nel dubbio, questo gossip resta una manna dal cielo pure per De Martino. Mettetevi comodi, qui per raccontarvi come funziona una strategia di comunicazione davvero 'spaccante'...