Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme per business? Lei ha in promo un libro sul divorzio, scuola Ilary Blasi, lui… un altro che deve ringraziare Raoul Bova!

È il gossip di punta degli ultimi giorni: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme? A lanciare la romantica indiscrezione, il settimanale 'Diva e Donna', qualche giorno fa. Da lì, il rumor ha goduto di esplosiva eco mediatica: ne ha accennato perfino Fiorello durante 'La Pennicanza'! Ecco, però siamo colpiti da un piccolo sospetto: possibile mai che tale neonato intrallazzo, al momento non confermato dai diretti interessati, possa essere la solita mossa di business tra vipponi? Non prendiamoci in giro, questo rischio c'è!
Due settimane orsono, infatti, la ex di Raoul Bova ha cominciato la promozione del suo nuovo libro, 'La Vita Adesso', che ha una trama piuttosto evocativa: è la storia 'semi-autografica', come la definisce lei, di una donna con prole, Eva, che si ritrova ad affrontare una separazione improvvisa e traumatica, a causa, ça va sans dire, di un tradimento da parte dell'amato. Da qui, prende le mosse la rinascita del personaggio che si riappropria della sua serenità grazie alla 'resilienza' e, ovviamente, a una bella storia d'amore. A occhio, e per puro caso (?) ciò che starebbe davvero accadendo alla nostra Rocío oggi. Ma c'è di più: alla prima presentazione del Rocío-tomo, tenutasi a Roma 14 giorni fa, era stata immortalata da 'Chi' insieme a un altro uomo, Vittorio Chini, e il magazine sosteneva che i due stessero insieme, 'in segreto, ma da tempo'. Esattamente come si mormora ora riguardo alla liaison col conduttore dei pacchi. Qualcosa non torna ma, nel dubbio, questo gossip resta una manna dal cielo pure per De Martino. Mettetevi comodi, qui per raccontarvi come funziona una strategia di comunicazione davvero 'spaccante'...
Una differenza c'è: la protagonista del libro di Rocío si trova col marito fedifrago sì, ma innamorato di un altro uomo. A parte questo, la 'semi-autobiografia' resta piuttosto aderente alla realtà che si starebbe dipanando di fronte ai nostri occhi negli ultimi giorni, a furor di gossip. Non solo: alla prima presentazione dell'opera, Rocìo, come accennavamo, era comparsa in affettuosi atteggiamenti insieme a un "amico speciale", Vittorio Crini, uomo lontano dal mondo dello spettacolo con cui l'attrice e conduttrice, riferiva la rivista pubblicando le foto 'galeotte', avrebbe avuto una relazione da diverso tempo, ma tenuta segreta fino ad allora. Già qui, un timing niente male: farsi vedere con lui proprio in quel momento, mentre si smarchetta il libro 'semi-autobiografico' sulla storia di una donna in rinascita post separazione è ottima mossa per dare risonanza all'opera grazie al motore propulsivo del gossip. E questo accadave due settimane fa.
Da qualche giorno, invece, come sanno anche i tostapane, la ex di Raoul Bova è data per nuova compagna di Stefano De Martino, con un battage mediatico a riguardo davvero sesquipedale, nonostante i due non abbiano ancora confermato la liaison. E, a occhio, possibile che non lo faranno mai, come nel caso del chiacchierato inciucio con Crini perché nessuna delle due storie esiste realmente ma è stata soltanto finalizzata alla promozione del libro? Chissà... Intanto, però, che c'entra il conduttore dei pacchi e perché, alla fine dei conti, questa favola romantica stringi stringi conviene pure a lui?
Per quanto il nostro non si sia mai espresso a riguardo, sulla collottola di De Martino pesano oramai da diversi mesi le interviste della ex moglie di Belen Rodriguez che racconta sempre di aver subito da lui un numero di corna importante (nell'ordine delle decine, ndr) lungo tutta la loro relazione. Dichiarazioni che il conduttore non avrebbe preso affatto bene, impegnato come è da almeno un paio d'anni a costruirsi l'immagine di bravo uaglione (e quindi perfetto volto Rai, senza macchia alcuna né grilli per la testa, in tre parole democristiano, simpatico e soprattutto rassicurante agli occhi del pubblico). Peggio dei tradimenti, soltanto le rivelazioni della ex consorte che lo dipingevano distante da lei perfino nel periodo in cui la ex showgirl argentina ha sofferto di depressione, finendo ricoverata in clinica: "Mi sono sentita abbandonata da lui, nonostante fossi la madre di suo figlio". La delinquienziale fuoriuscita di un filmino privato, accaduta questa estate, che vedeva De Martino coinvolto in un rapporto sessuale (?) con la ex Caroline Tronelli, è stato un altro grosso scandalo da gestire, a livello di comunicazione, per quanto il grosso dei telespettatori sia sempre e aprioristicamente dalla sua parte, nonostante ogni sera il pubblico generalista gli preferisca Gerry Scotti. Che fare, allora?
Avvicinarsi a una donna, almeno per gossip, fresca di tradimento con enorme eco mediatica dal celeberrimo compagno Raoul Bova, si configura così come la mandrakata perfetta. De Martino diventa qui, a livello di narrazione, il cavaliere senza macchia né paura che va a 'salvare' la donzella ingiustamente cervata da colui che riteneva essere l'uomo della sua vita, facendole ritrovare fiducia nell'amore. Eh già, che la liaison sia vera oppure no, qua a prescindere si vince in due. Davvero molto conveniente farsi vedere insieme nel pieno centro di Milano dove, è inevitabile, la 'coppia' finirà per esser paparazzata al 100 %. Et voilà, ecco un gran bel boost per la promozione del libro 'semi-autobiografico' appena lanciato sul mercato per lei nonché un ottimo repulisti di immagine pubblica per lui. Che da traditore incallito, evolve in angelo custode di un cuore infranto (ovviamente, famoso e sulla bocca di tutti dopo le vicende 'spaccanti' della scorsa estate).
Questi escamotage che legano il business ai 'sentimenti' sono sempre esistiti nel mondo dello spettacolo. E più che legittimi. Ne scriviamo una lettura forse più cinica, ma altrettanto probabile, semplicemente perché, da che il nostro bel pianeta esiste, la maggior parte delle volte non tutto è come appare. Andiamo a concludere riassumendo la situazione e i suoi protagonisti:
Rocío Muñoz Morales la scorsa estate diventa, proprio malgrado, protagonista di un gossip 'spaccante': Fabrizio Corona pubblica chat e vocali del compagno Raoul Bova, padre delle loro due figlie piccole, con una ragazza pescata a strascico via Instagram. Dall'intimità tra i due, è chiaro che abbiano consumato almeno una volta. Morales dichiara d'aver appreso della tresca online come tutti gli altri comuni mortali, e che, a differenza di quanto dice il partner alla stampa, non le risulta che loro fossero 'separati in casa da tempo'. Intanto, si mette a scrivere una sorta di instant book che narra la storia di una donna con prole tradita e lasciata dal compagno, storia 'semi-autobiografica' che diventa un libro, 'La Vita Adesso', pubblicato a dicembre, in cui la protagonista affronta la crisi sentimentale e si riappropria della sua serenità anche grazie a un nuovo partner che le fa riscoprire l'amore. La macchina del gossip, intanto, riparte: Rocío viene data per fidanzata con Vittorio Crini, perché con lui si è presentata alla prima presentazione dell'opera, lasciandosi andare a effusioni prontamente paparazzate e pubblicate sul settimanale 'Chi'. Il magazine, come ogni testate, rivela come i due stessero intrattenendo una liaison 'da parecchio tempo, mantendola però segreta'. Appena un paio di settimane dopo, senza nessuna conferma né smentita, Crini scompare ed ecco arrivare Stefano De Martino, almeno da un punto di vista mediatico perché nessuno dei coinvolti ammette la relazione (né questa, né la precedente). E allora? E allora, cari amici: piccolo spazio pubbliicità. Dopo Andrea Pisani, ecco arrivare altri personaggi, ben più noti, a monetizzare sulle corna di Raoul Bova. O a trarne comunque vantaggi e giovamento, lato immagine pubblica. E chissà quanti ancora, nel prossimo futuro, gli dovranno dir grazie! Mentre lui resta l'unico a lacrimare in pubblico (pure troppo, ndr) per la violazione della privacy subita, chi gli (è stato) intorno fattura. Shakira docet!