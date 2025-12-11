Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales, il retroscena folle dietro il gossip: tra Fiorello, Amadeus, Rai, Atreju, Bova, Meloni e, ovviamente, Sanremo

Il gossip e il retroscena con un cast stellare
Stefano De Martino starebbe con Rocío Muñoz Morales. Questo il gossip. Ma dietro questa notizia sta montando un retroscena degno di una spy story. Premettiamo: la storia di De Martino e della Muñoz Morales è stata anticipata, l’altro ieri sera (non esplicitamente) durante la consueta diretta serale su Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio (“Ho saputo di un gossip che riguarda due famosissimi… lo dico… non lo dico… chi ci guarda lo sta indovinando nei commenti…” etc. etc.). Poi, ieri, l’esplosione: Diva e Donna esce con la notizia (che quindi doveva circolare da un po’; i settimanali vengono chiusi in anticipo) e Fiorello ne parla esplicitamente durante La Pennicanza di ieri: “De Martino apre pacchi che è un piacere”.
Ma veniamo al fantaretroscena, anzi al doppio fantaretroscena. Ma che dico doppio, triplo! I protagonisti di questo delirio interpretativo (degno di Umberto Eco e del suo I limiti dell’interpretazione, che consiglio vivamente) sono: Fiorello, De Martino, Amadeus, Rocío Muñoz Morales, Giorgia Meloni e Raoul Bova. Intorno a questi sei nomi si combatterebbe la partita per cercare di battere Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna. Neanche io riesco a credere di avere scritto questo profluvio di nomi, ma oggi, come detto, facciamo fantatelepolitica supercazzolosa.
Si aprono porte, oltre ai pacchi
Scenario 1
Molti si chiedono come mai Fiorello si sia interessato a questo gossip. Secondo me si trattava di puro cazzeggio serale. Soltanto che. Soltanto che il gossip in questione riguardava Stefano De Martino, che al momento — ripetiamo: “al momento” — conduce Affari Tuoi, prendendole sovente da Gerry Scotti e dalla sua Ruota della Fortuna. Tanto che si mormora, pare, si direbbe, si stia pensando di sostituirlo. Con chi? Ma con Amadeus che, come si sa, è grande amico di Fiorello, il quale non nasconde la volontà (e la felicità) di riaverlo in Rai, tanto che Il Messaggero e Il Mattino, la settimana scorsa, hanno titolato: “Amadeus torna in Rai? Fiorello al conduttore: ‘Le porte per te sono sempre aperte’”.
Con la cessione della Warner (e quindi di Discovery) a Netflix, si aprirebbero spiragli per la risoluzione anticipata del contratto di Amadeus con il Nove. Ci sarebbe quindi il progetto di sostituire i pacchi di De Martino con una nuova trasmissione in access prime time — dal titolo provvisorio, si dice, Mirror — condotta proprio da Amadeus.
E che c’entra il gossip di De Martino con la Muñoz Morales? Presto detto: proprio oggi (molti fanno notare una certa coincidenza di date), alle 18:00, ad Atreju, ci sarà Arianna Meloni a dialogare con Raoul Bova proprio su internet, privacy e social. E, come noto, in questo momento tra Raoul Bova e la sua ex moglie, Rocío Muñoz Morales, non corre proprio quello che si definisce buon sangue (come in ogni divorzio, va da sé).
Allordunque il retroscena sarebbe: rendere pubblica la storia tra Stefano De Martino e la “nemica” di Bova (nemica in senso molto lato, ovviamente), cioè la sua ex moglie, servirebbe a dire alle sorelle Meloni: ma non vorrete mica tenervi in Rai uno che — per questioni sentimentali — è contro Raoul Bova, che è vostro amico. Sarebbe la logica del: “il nemico del mio amico è mio nemico”.
Pacchi una tantum
Scenario 2
(E vai di fantasia). Nella diretta Instagram, pur senza fare nomi, Fiorello e Biggio avrebbero detto, a proposito di questa “storia” di gossip, che sarebbe stata, come dire, “una tantum”. Invece la storia tra De Martino e la Muñoz Morales sarebbe una relazione vera e propria, tenuta segreta ma stabile. Voleva forse dire Fiorello che De Martino “apre pacchi che è un piacere” anche al di fuori della relazione con la Muñoz Morales? L’ipotesi non convince tanto, perché la situazione diventerebbe: “il nemico (De Martino) della nemica (Muñoz Morales, a questo punto arrabbiata sia con Bova che con De Martino) del mio amico è mio…” Non lo so, mi sono perso.
Quindi boh
Scenario 3
Sanremo. Fiorello aveva detto poco tempo fa: “Quest’anno c’è Carlo Conti, poi due anni di De Martino…”. E però, proprio in questi giorni si stanno rincorrendo voci secondo cui non sarebbe affatto un’ipotesi peregrina un Sanremo 2027 con Amadeus, Fiorello (e, parrebbe, Giorgia). Insomma, tra il cambio di proprietà del Nove (Discovery, Warner, Netflix), Affari Tuoi che perde contro La Ruota della Fortuna e i rumor su Sanremo, le porte della Rai starebbero per spalancarsi per Amadeus. E De Martino che si fidanza con l’ex moglie di Raoul Bova potrebbe essere un aiutino in questa direzione.
Come detto, è fantatelepolitica. Ma qualche giorno fa Repubblica dava molta importanza all’incontro di oggi, titolando: “Arianna Meloni con Raoul Bova ad Atreju, il potere meloniano fase due”. Quindi boh.