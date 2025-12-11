Stefano De Martino e Rocio Muñoz Morales, il retroscena folle dietro il gossip: tra Fiorello, Amadeus, Rai, Atreju, Bova, Meloni e, ovviamente, Sanremo

Scenario 1

Molti si chiedono come mai Fiorello si sia interessato a questo gossip. Secondo me si trattava di puro cazzeggio serale. Soltanto che. Soltanto che il gossip in questione riguardava Stefano De Martino, che al momento — ripetiamo: “al momento” — conduce Affari Tuoi, prendendole sovente da Gerry Scotti e dalla sua Ruota della Fortuna. Tanto che si mormora, pare, si direbbe, si stia pensando di sostituirlo. Con chi? Ma con Amadeus che, come si sa, è grande amico di Fiorello, il quale non nasconde la volontà (e la felicità) di riaverlo in Rai, tanto che Il Messaggero e Il Mattino, la settimana scorsa, hanno titolato: “Amadeus torna in Rai? Fiorello al conduttore: ‘Le porte per te sono sempre aperte’”.

Con la cessione della Warner (e quindi di Discovery) a Netflix, si aprirebbero spiragli per la risoluzione anticipata del contratto di Amadeus con il Nove. Ci sarebbe quindi il progetto di sostituire i pacchi di De Martino con una nuova trasmissione in access prime time — dal titolo provvisorio, si dice, Mirror — condotta proprio da Amadeus.

E che c’entra il gossip di De Martino con la Muñoz Morales? Presto detto: proprio oggi (molti fanno notare una certa coincidenza di date), alle 18:00, ad Atreju, ci sarà Arianna Meloni a dialogare con Raoul Bova proprio su internet, privacy e social. E, come noto, in questo momento tra Raoul Bova e la sua ex moglie, Rocío Muñoz Morales, non corre proprio quello che si definisce buon sangue (come in ogni divorzio, va da sé).

Allordunque il retroscena sarebbe: rendere pubblica la storia tra Stefano De Martino e la “nemica” di Bova (nemica in senso molto lato, ovviamente), cioè la sua ex moglie, servirebbe a dire alle sorelle Meloni: ma non vorrete mica tenervi in Rai uno che — per questioni sentimentali — è contro Raoul Bova, che è vostro amico. Sarebbe la logica del: “il nemico del mio amico è mio nemico”.