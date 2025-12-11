La presunta "impotenza" di Raoul Bova "Occhi Spaccanti" ad Atreju, le inopportune domande di Paola Ferazzoli e tante altre gaffe del panel voluto da Arianna Meloni

Le espressioni facciali delle altre ospiti sono attentissime a non tradire il benché minimo indizio di risata interiore. “Sì, io (farfuglia, si riprende) hmm… la percezione della mia vita e della mia realtà è cambiata da un momento all’altro. Sono una persona che ha sbagliato, certo, ma questo ha messo nelle mani di una persona singola degli audio privati e delle chat che ha usato con scopo di lucro, monetizzando, diffamando”. E certo, se non ci guadagni è okay, ma se lo fai a scopo di lucro non va bene. Siamo d’accordo, andrebbe perlomeno tassato. “All’inizio hanno provato a chiedermi i soldi”. Beh è chiaramente un ricatto e va punito. Questa situazione ha messo a rischio anche il suo posto di lavoro nella serie di Don Matteo, dove Bova insomma sta di fatto per ereditare l’importantissimo ruolo rivestito da Terence Hill. Il Padre Brown in salsa perugina che tutti guardavamo la domenica in tv a pranzo con la nonna. C’è anche da dire, però, che a Bova lo hanno preso un po’ tutti per i fondelli (e crediamo che dopo Atreju sarà ancora peggio) perché qualunque piacione con la fiatella che mandi un audio ad una signorina con voce sensuale scandendo le parole “hai degli occhi spaccanti” non può che aspettarsi una risata dalla (s)fortunata di turno. La prima cosa che farà la signorina, statisticamente, sarà quella di far sentire l’audio incriminato alle sue amiche ancora una volta per riderne insieme a loro. E intanto Bova continua “tutti mi hanno preso in giro, dalle persone più basse a quelle più alte, dagli intellettuali ai lavoratori” Come se i lavoratori fossero bassi e gli intellettuali alti di statura. “Che cosa ho detto? “Occhi spaccanti” e allora? Questa è una società malata”. Ma fatti una risata Bova, questa è l’Italia che ride della commedia all’italiana che è la tua vicenda, suvvia. Però il problema è che la Ferazzoli insiste. Vuole proprio sapere, con interesse morboso, a tutti i costi. “Ma lei si è sentito impotente?” E due. “Lei si è sentito impotente Raoul?”. E tre. Glielo ha chiesto davvero tre volte ragazzi. Che spettacolo! Mannaggia. Andatevi a rivedere i video della diretta. Guardate le facce della Bononcini, di Barra che dissimulano l’imbarazzo subito di riflesso dal povero bono Raoul, che finalmente vuota il sacco, sulla difensiva: “no, io mi sono sentito molto solo. Né la polizia, né i giudici, né la stampa ha tenuto conto che quella cosa lì era un reato”. Sai perché Raoul? Stavano ancora tutti piegati in due dal ridere. Un po’ di autoironia non fa male dai. Ma è che nel panel sulle deepfake organizzato da Giorgia Meloni stanno tutti ‘ngazzati niri.