Soros sarebbe fiero di Giorgia Meloni. Atreju è un luna-park per famiglie e scappati di casa che somiglia alla società aperta di Karl Popper

Ma cosa è diventato Atreju? C’è qualcosa che ci sfugge in tutto questo, perché se da una parte c’è il pratone di Pontida, dall’altro le giacche e le cravatte di Forza Italia e il grigiume della festa dell’Unità, Atreju è un villaggio natalizio dove la politica è sterilizzata, trasformata in un luna Park dove Nordio, La Russa, ma pure Matteo Renzi, Giuseppe Conte e chi più ne ha ne metta (gli ospiti sono più di 400) diventano degli showmen, degli special guest inoffensivi messi lì come delle belle statuine, anzi, dei bei manichini che però danno da scrivere ai giornalisti accanto a personaggi provenienti da altri multiversi, come Carlo Conti, oppure Raoul Bova, in dialogo con Arianna Meloni a proposito della “web reputation”. Mica scemi quelli di Atreju. Hanno creato una sorta di zona economica speciale per attirare gli investimenti temporanei in visibilità degli altri partiti, un luogo aperto di “confronto”. Un festival della destra, popolare e dell’establishment al tempo stesso. Però viene da chiedersi chi è che partecipa ad Atreju oltre agli ospiti che salgono sul palco? Un po’ tutti evidentemente. Un posto per grandi, piccini e per le colonne romane dei grandi ospiti. Dunque, da Calenda a Renzi, da Conte ai leader riformisti dell’assente Schlein, i seguaci di questi politici siederanno tra gli spettatori, sottomessi, in silenzio? Si asterranno dal lanciare pietre sul palco? Ma certo, si confonderanno tra la folla, anestetizzati dall’aria natalizia, per non destare sospetti e si godranno quell’atmosfera di comunità aperta a tutti quelli che si vogliono unire alla causa. I cancelli della libertà sono aperti a tutti, e per chi volesse tesserarsi, si può fare al volo, un marchio a fuoco sulla schiena e ci siamo, ma viene da chiedersi come sia possibile. Non per incredulità, ma per stupore sincero di qualcosa che, ancora una volta, è la vita nelle sue mille forme.