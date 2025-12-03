La pistola che ha ucciso Mino Pecorelli è nel tribunale di Milano?

Da qualche parte, nei depositi dell’ufficio corpi di reato del tribunale di Milano, c’è una scatola che nessuno apre da anni. Dentro, avvolta in una busta delle armerie giudiziarie, giace una pistola. Una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa. Un’arma che nel tempo ha cambiato mani, città e processi. Ora è ferma, immobile, eppure il suo silenzio pesa più di qualunque deposizione. Perché quella pistola potrebbe aver sparato due delle raffiche più oscure della storia repubblicana: la prima contro Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, i due diciottenni del Leoncavallo uccisi a Milano la sera del 18 marzo 1978, e la seconda contro il giornalista Mino Pecorelli, il direttore di OP ucciso a Roma, in via Orazio, la sera del 20 marzo 1979.

L’arma, però, non è solo un reperto: è una pista persa, poi riemersa, e forse mai davvero seguita.