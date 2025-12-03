Chi è Mino Pecorelli, il giornalista dell'Op ucciso nel 1979: le indagini, il processo e quegli strani intrecci tra terrorismo nero e Banda della Magliana...

Tra coloro che vennero più “colpiti” dalle rivelazioni di Pecorelli ci fu sicuramente Giulio Andreotti, “Il Divo”. Dopo il rapimento di Aldo Moro, infatti, fu il fondatore di Op che pubblicò le lettere censurate presumibilmente dai vertici della Dc. In una delle ultime, tra le più dure, Pecorelli si riferiva tra le righe proprio ad Andreotti. Nel 1999 il Divo viene rinviato a giudizio come mandante dell’omicidio del giornalista. Le ragioni dell'accusa sono chiare: Andreotti temeva la pubblicazione delle lettere integrali e per questo ha fatto uccidere Pecorelli. A processo vengono giudicati anche Massimo Carminati della Banda della Magliana, il generale dei Carabinieri Giovanni Musumeci e il boss di Cosa Nostra Pippo Calò. Andreotti viene assolto nel 2004 in Cassazione per insufficienza di prove, dopo che in Appello era arrivata la condanna all’ergastolo. L’eredità di Pecorelli è costellata di periodi ipotetici. Cosa sarebbe rimasto dell’élite di questo Paese se avesse continuato a pubblicare quelle lettere? Come sarebbe cambiata la fisionomia dell’Italia se le inchieste dell’Op su Licio Gelli e la P2, l’organizzazione Gladio, il caso Lockheed, il golpe Borghese? E che spostamenti avrebbe subito il nostro posto nello scacchiere geopolitico di quegli anni? Cosa aveva scoperto Pecorelli sul rapporto tra la mafia e lo Stato italiano?