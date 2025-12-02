Pietro Orlandi attacca Giletti e Nicotri sulle “attenzioni morbose” di Mario Meneguzzi a Natalina, ma due documenti provano tutto. E a Lo stato delle cose viene sganciata la bomba: “Al tempo si credeva che lo zio c’entrasse con la sparizione di Emanuela”

Nel 2023, uscita la notizia, Pietro Orlandi e sua sorella Natalina organizzarono una Conferenza stampa, sostanzialmente smentendo la versione del sacerdote, che avrebbe ingigantito la questione. Questa è la “strana” linea tenuta dagli Orlandi ancora oggi: le avance che avrebbero “terrorizzato” Natalina furono poco più che un corteggiamento estemporaneo, esclusivamente verbale, lontano da ciò che potremmo intendere con molestia.

Proprio per questo, dopo la scelta di Giletti di tornare sulla questione, Pietro Orlandi ha deciso di scrivere al conduttore in privato, accusandolo di voler infangare la sua famiglia e di rispondere ad altri (“sei nelle mani di qualcun altro”). Un’accusa che, va da sé, è diventata un leitmotiv in questo caso (chiunque poco allineato con la versione “cospirazionista” finisce per essere giudicato al soldo di qualche potente di turno che vorrebbe inquinare le indagini).

Giletti, però, risponde con altre carte, e in particolare con due dichiarazioni. La prima è del capitano Mauro Obinu, che in una relazione del 30 agosto 1983 scrive: “Il Ferraris [al tempo fidanzato di Natalina Orlandi, ndr] durante il colloquio, in cui ha fornito notizie generiche sulla vita di Emanuela, sulle sue abitudini e sulle sue amicizie, ha confidato che circa 5 anni or sono il Meneguzzi tentò di irretire la nipote Natalina facendole delle esplicite proposte per instaurare una relazione affettiva giustificando tale comportamento con il fatto che la ragazza avrebbe dovuto sdebitarsi con lui per l’assunzione alla Camera dei Deputati di cui il Meneguzzi è dipendente”.

La seconda, invece, è della stessa Natalina Orlandi ed è estrapolata da un Verbale di istruzione sommaria firmato da lei al tempo della scomparsa della sorella, quando Sica scelse di approfondire quanto riportato da Obinu. Nel testo, riportato da Giletti, si legge, in relazione alle avance dello zio: “Ricordo che all’epoca ero terrorizzata da questo fatto”. E poi aggiunge che queste “attenzioni del Meneguzzi” “durarono alquanto”. Ma nel 2023, durante la conferenza stampa sua e di suo fratello, Natalina disse esattamente il contrario. Per lei si era invece trattato di “una cosa talmente veloce, che si è chiusa in poco tempo” da non sentire il bisogno di parlare, per esempio, con il padre.

Inutile dire che la versione riportata da don Serna Alzate combaci proprio con la prima dichiarazione di Natalina e non con quella del 2023. Natalina si disse terrorizzata per le attenzioni morbose (Natalina dice: “Durarono alquanto”) dello zio. Domanda: perché a distanza di quarant’anni i fratelli Orlandi hanno provato e continuano a ridimensionare la questione, quando al tempo almeno tre fonti, il padre confessore della famiglia, il fidanzato di Natalina e Natalina stessa, confermarono la storia in tre diverse occasioni di cui si ha testimonianza scritta?

Pietro Orlandi è intervenuto anche sui suoi social con un post: “RAI TRE SI DOVREBBE VERGOGNARE DI PERMETTERE CERTI SERVIZI COME QUELLO DI GILETTI DI QUESTA SERA CHE NASCONO SOLO PER INFANGARE LE FAMIGLIE E CHE NULLA HANNO A CHE FARE CON IL RAPIMENTO DI EMANUELA INVITANDO PERSONAGGI COME NICOTRI CHE VIVE ORMAI SOLO SCREDITANDO LA FAMIGLIA. MA SAPPIAMO A CHI FANNO COMODO QUESTI SERVIZI, A DIDDI E ALL’INCHIESTA VATICANA E QUESTO PURTROPPO ACCADE PERCHÉ SONO CERTI DI AVERE UNA SCHIERA DI GIORNALISTI ASSERVITI A LORO. CHE SCHIFO.”