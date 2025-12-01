Delitto di Garlasco, ma davvero Sempio era ossessionato da Stasi tanto da scriverne nei suoi diari segreti? A Lo Stato delle cose condotto da Giletti la svolta nelle indagini: qualcuno sta per essere arrestato?

Stasi in questi diari viene citato più di una volta, ma che dietro a questo si nasconda dell’altro è una questione che Sempio avrebbe prontamente smentito. Come? Con un messaggio indirizzato alla redazione di Quarto Grado: "Quando era uscita l’intervista di Stasi a Le Iene avevo scritto sicuramente ‘Stasi lo stanno facendo santo’. Fine. Nei miei diari non ci sono grosse riflessioni su di lui, solo frasi di poche parole. Ci saranno nei quaderni alcuni esercizi biografici in cui ripercorro la mia vita e racconto di quando mi hanno coinvolto nell’indagine nel 2016-2017". Non solo i diari di Sempio, nel corso della puntata si parlerà anche del Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi. Veramente appartiene ad Andrea Sempio? Nell’arco di poche settimane la sua posizione rispetto una sua possibile colpevolezza si è innegabilmente trasformata. Tanto che ci chiediamo, ma l’arresto è dietro l’angolo? Nel frattempo non dovrebbe essere troppo lontana la richiesta di revisione del processo da parte dei legali di Alberto Stasi, che al momento si trova in regime di semilibertà. Dopo anni di narrazioni dirette verso un unico finale, la possibilità che Stasi sia da anni in carcere da innocente non è poi cosi assurda…