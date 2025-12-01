Delitto di Garlasco, ma davvero Sempio era ossessionato da Stasi tanto da scriverne nei suoi diari segreti? A Lo Stato delle cose condotto da Giletti la svolta nelle indagini: qualcuno sta per essere arrestato?

Ma quante cose stanno accadendo attorno al delitto di Garlasco? Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, programma condotto da Massimo Giletti in onda su Rai 3, si farà il punto nel maremagnum di notizie continue che arrivano sull’omicidio di Chiara Poggi. Non solo l’indagine che sta portando avanti la Procura di Brescia per far luce sull’ipotesi di corruzione per quando riguarda l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel 2017, adesso sarebbe spuntato per l’ennesima volta qualcosa di nuovo. Garlasco è sempre più un giallo nel giallo. Cosa è accaduto? La Procura avrebbe acquisito i diari personali dell’amico di Marco Poggi, attualmente il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara. Una raccolta di memorie da cui sarebbe emerso un nuovo quadro. Un nuovo contesto d’indagine in cui si è arrivati perfino a parlare di "ossessione" di Andrea Sempio nei confronti di Alberto Stasi, al tempo fidanzato di Chiara e condannato in via definitiva per il suo omicidio nel 2015 a sedici anni di reclusione.
Stasi in questi diari viene citato più di una volta, ma che dietro a questo si nasconda dell’altro è una questione che Sempio avrebbe prontamente smentito. Come? Con un messaggio indirizzato alla redazione di Quarto Grado: "Quando era uscita l’intervista di Stasi a Le Iene avevo scritto sicuramente ‘Stasi lo stanno facendo santo’. Fine. Nei miei diari non ci sono grosse riflessioni su di lui, solo frasi di poche parole. Ci saranno nei quaderni alcuni esercizi biografici in cui ripercorro la mia vita e racconto di quando mi hanno coinvolto nell’indagine nel 2016-2017". Non solo i diari di Sempio, nel corso della puntata si parlerà anche del Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi. Veramente appartiene ad Andrea Sempio? Nell’arco di poche settimane la sua posizione rispetto una sua possibile colpevolezza si è innegabilmente trasformata. Tanto che ci chiediamo, ma l’arresto è dietro l’angolo? Nel frattempo non dovrebbe essere troppo lontana la richiesta di revisione del processo da parte dei legali di Alberto Stasi, che al momento si trova in regime di semilibertà. Dopo anni di narrazioni dirette verso un unico finale, la possibilità che Stasi sia da anni in carcere da innocente non è poi cosi assurda…