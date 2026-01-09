Delitto di Garlasco: la “roba” di Stefania Cappa e le parole del genetista Fabbri sui capelli di Chiara Poggi? Ok i fatti, ma occhio con le suggestioni

Gli scarti in avanti con le interpretazioni rispetto a fatti certi, in queste ore, si sono visti anche con le intercettazioni tra Stefania Cappa, la coinquilina Chiara, e un’altra amica pubblicate dal settimanale Giallo. La notizia c’è. E il diritto di cronaca è sacrosanto sempre. Il problema, ancora una volta, è tutto quello che poi c’è stato costruito sopra soprattutto sui social. Nell’intercettazione con la coinquilina, Stefania Cappa dice “porta la roba”. Poi, alla richiesta di chiarimento, la stessa Stefania spiega, ridendo, “i libri”. Poi lo ripete ancora: “i libri”. Linguaggio in codice o no non si può sapere. Anche perché in un’altra intercettazione con un’altra amica, la stessa Stefania racconta di essersi arrabbiata con la coinquilina imponendole di non portare droga in casa. I fatti inconfutabili sono questi. Aggiungere sopra qualunque cosa è solo pericoloso.

Nessuno vuole fare l’avvocato di Stefania Cappa, ma se c’è di mezzo – e vale anche per Marco Poggi- non può essere la suggestione a stabilirlo. Non chi racconta. E nemmeno di commenta. I social non sono procure e nemmeno tribunali, ma generano spesso le medesime conseguenze. Altrimenti gli errori non sono più solo procedurali (e sono stati tantissimi e clamorosi), ma anche culturali e sociali. Le sfere, insomma, che dovrebbero attenere a chi magistrato o inquirente non è. Un certo tipo di discorsi, per quanto accattivanti e magari anche non del tutto distanti dal vero, alimenta la diffusione di teorie che non hanno nulla a che vedere con la necessità di una verità, ma che sono schiave delle emozioni, dei condizionamenti mediatici, e delle illazioni.