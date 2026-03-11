Delitto di Garlasco: pensatevi querelati! La famiglia Cappa al contrattacco: oltre cinquanta esposti in Procura a Milano

La notizia che la famiglia Cappa ha presentato un esposto alla Procura Generale di Milano non è vera. O,meglio, è vera soloin parte. Perché quell’esposto non c’è? No, ma perché di esposti ne sarebbero stati presentati una cinquantina circa e non uno solo. E’ quanto riferisce su Il Giornale di oggi Luca Fazzo, firmando cinque colonne che, per ironizzarci sopra, si potrebbero riassumere in tre parole: pensatevi tutti querelati. In quel “tutti”, chiaramente, ci sono giornalisti, professionisti, personaggi della TV o dei social e nomi che hanno avuto a che fare in qualche modo e a qualche titolo con il delitto di Garlasco e le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Qualche nome? L’avvocato Antonio De Rensis, che assiste da quattro anni Alberto Stasi, l’ex maresciallo dell’Arma di Garlasco, Francesco Marchetto, Gianni Bruscagin, il supertestimone scovato da Le Iene (verosimilmente finite anche loro in uno di quegli esposti), ma Massimo Giletti e altri nomi noti o meno noti del giornalismo italiano.