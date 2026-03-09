Delitto di Garlasco: Massimo Lovati più lucido di tutti? Stasi “bugiardo” e Sempio “sfortunato”, ma entrambi innocenti. Intanto da Giletti…

Gioca un po’? Non vuole esporsi? Sicuramente sì, ma ripete ormai da anni la stessa convinzione: Chiara Poggi non è la vittima di un raptus. Il resto può essere anche narrazione, ricostruzione fantasiosa, ma – lasciatecelo dire – nessuno sembra essersi mai chiesto davvero – compreso oggi Fabio Napoleone – se quella ragazza può essere stata uccisa per un “motivo” diverso dalla rabbia di qualcuno. Lovati nega il movente della droga. Lovati nega la banalità. Lovati, forse, sta semplicemente indicando – a modo suo e con quegli spunti lì che ha lui – una strada mai abbastanza percorsa. E Andrea Sempio? Per l’ex legale, Andrea è "l’ombra dell’innocenza", un ragazzo che ha esibito uno scontrino non per fabbricarsi un alibi d'astuzia, ma per la leggerezza disperata di chi, nel panico, cerca un appiglio contro il timore di essere il nuovo Alberto Stasi. Uno a cui, insomma, rischia di toccare quella stessa sfortuna di avere il profilo perfetto di un colpevole che permetta di non starne a parlare più. E di non chiedersi cosa succedeva in quegli anni a Garlasco e nel circondario.

Di quella paura, Andrea Sempio ormai – forse senza rendersi conto di quanto questo lo accomuni proprio a Stasi – parla senza nascondersi. Raccontando anche, come ha fatto nell’ultima intervista a FanPage, di essersi ritrovato al centro di un mondo sommerso di chat e pedinamenti digitali. Questa sera parlerà ancora, questa volta da Massimo Giletti, in una puntata de "Lo Stato delle Cose" in cui si tornerà a parlare anche della “cartella militare” nel computer di Alberto Stasi, alla luce della nuova consulenza di parte e, soprattutto, del nuovo lavoro portato avanti dagli ex periti Porta e Occhetti e reso noto da Bugalalla in un video che, con tanto di possibilità di “provare da soli”, non lascia tanto spazio a altre ricostruzioni oltre quella secondo cui Chiara Poggi, quella sera del 12 agosto, non ha fatto altro che lavorare alla tesi sul pc del fidanzato.