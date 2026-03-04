Delitto di Garlasco: Tizzoni vs Bocellari è il Farwest potente (ma che tristezza l’agguato alla Perri). Intanto tiene banco la “questione Palmegiani”

Aldo Grasso sul Corriere della Sera ci ha scherzato amaramente su, sostenendo che ci vorrebbe la separazione delle carriere anche tra i professionisti che si occupano di processi veri e processi mediatici paralleli. E’ una nota di cinismo, ma ci sta tutta. Anche se ieri sera a Farwest è andata in scena una pagina bella davvero – e pure seria – nel gran circo generale che c’è intorno al delitto di Garlasco. Sì, il “duello” tra legali nel Farwest di Salvo Sottile ha riconciliato con il dibattito televisivo. Quello vero, dove non si recita a soggetto, ma si combatte per una convinzione. Vedere Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi, e Gianluigi Tizzoni, storico legale della famiglia Poggi, dirsele e darsele senza scadere mai in toni da fiera di paese è qualcosa di cui avevamo bisogno, soprattutto adesso che tra consulenza Cattaneo e BPA segretate, le notizie vere da dare sono poche.