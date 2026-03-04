Ve lo abbiamo detto prima di tutti che alla fine Lovaglio sarebbe stato escluso dalla lista del Cda di Mps

Non dite che non ve l’avevamo detto. E con largo anticipo rispetto a tutti! L’amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio è ora ufficialmente fuori dalla lista del cda che verrà presentata oggi pomeriggio alla riunione del board. Ma perché? Evidentemente l’intercettazione tra lui e Gaetano Caltagirone di Mediobanca registrata dalle toghe milanesi che stanno lavorando all’inchiesta sulla scalata a Mediobanca è troppo ingombrante. Naturalmente sarà la giustizia a decidere in questo caso e per il momento non c'è nessuna sentenza. Si parla di accuse, però, comunque vada l’inchiesta, potrebbero essere per il breve termine una macchia di fango mediatica troppo estesa da lavare via con un solo colpo di spugna. Aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza legati alla proposta di acquisizione di Mediobanca da parte di Mps. Più che altro troppo chiasso a livello internazionale, dato che come dicevamo se ne è parlato anche sul Financial Times, oltre ad un pessimo clima interno alla banca.