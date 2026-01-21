Luigi Lovaglio silurato dal Monte dei Paschi? L'affaire Mps a Milano, le nuove indagini su David Rossi e l'ariaccia che tira

In qualche modo viaggia parallelamente alla riapertura del caso David Rossi. La cosiddetta “pista verde” ora torna in auge con aspetti più o meno inediti, in passato trattati come male voci, e oggi presi sul serio dalla Commissione d’inchiesta e dai giornalisti più in vista della televisione italiana. Ora infatti si dà rilievo alle testimonianze che indicano la presenza dell’ex leghista Giovanni Fava ai tempi dell’omicidio Rossi a capo del club di Rugby locale e sponsorizzato da Mps. La stessa città, Viadana, a cui riconduce il numero ritrovato nel telefono di David Rossi, il quale altro non era che il numero identificativo di un certificato di deposito al portatore emesso presso una filiale di Viadana della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che a sua volta era uno degli sportelli ceduti da MPS dopo l’acquisizione di Banca Antonveneta nel 2009 per ragioni antitrust. Stesso sportello dove l’ndranghetista Salvatore Grande Aracri aveva il conto all’epoca della morte di Rossi. Ora Lovaglio non c’entra assolutamente con questa storia parecchio torbida e nell’affaire Terzo polo risulta incensurato, ma come si accennava all’inizio di questo articolo è ormai pubblica la sua intercettazione con Caltagirone ove con il patron di Mediobanca si complimenta per il successo, ammettendo di aver semplicemente seguito le direttive (ripetiamo ancora una volta che ovviamente a decidere dell'eventuale colpevolezza di Lovaglio sarà solo un processo). Finché ne scrive il Corriere della Sera rimane tutto in famiglia e gli italiani, oltre a capirne poco di banche, dimenticano in fretta, ma qualora tutto questo dovesse iniziare a girare nei salotti della finanza internazionale allora questo potrebbe essere perlomeno imbarazzante per Giorgia Meloni. Il passo da Milano a Londra è breve, la premier lo sa e allora qualche testa, se tutto questo non rientra, qualche testa dovrà pur saltare.