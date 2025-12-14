"Ho fiducia nella giustizia, ma non ne ho avuta nella macchina della giustizia, Siena è un posto omertoso". Parla Carolina Orlandi, la figlia della moglie di David Rossi

Sono passati dodici anni dalla morte di David Rossi, però voi da sempre parlate del fatto che non sia stato un suicidio. Che effetto ti fa sapere che finalmente la verità potrebbe finalmente venire a galla?

Per noi è una tappa molto importante, ma è un momento che speravamo arrivasse molto prima perché tutta una serie di elementi erano evidenti già da tempo, quindi non ci volevano tredici anni per arrivare a questo punto. Però l’importante è che adesso ci siamo arrivati a mettere la parola giusta su questa vicenda, che è quella di omicidio.

Il passato, comunque, la storia è stata archiviata due volte come suicidio. Tu hai ancora fiducia nella giustizia?

Io ho fiducia nella giustizia, ma non ne ho più verso la macchina della giustizia, nell’istituzione che la rappresenta. Proprio perché crediamo nella giustizia andiamo avanti, perché cerchiamo questo. Ci aspettiamo adesso una procura coraggiosa che si faccia avanti e stiamo valutando dove riaprire il caso. Farlo a Siena sarebbe assurdo, secondo me, perché comunque hanno già fatto abbastanza danni, per quanto ci riguarda. Hanno fatto errori evidenti, cui tra l’altro nessuno ha ancora risposto. Non sono state fatte cose che hanno precluso poi l’andamento delle indagini e hanno fatto errori palesi, riconosciuti, che però non hanno avuto nessuna conseguenza nel loro operato, se non quella di distruggere la possibilità che certe tracce, certe evidenze si potessero riscontrare più avanti.

La procura di Genova aprì un fascicolo a proposito di quella di Siena, in seguito al noto servizio delle Iene sui festini dei magistrati

Non se ne è fatto niente. Anche in quel caso, in seguito delle dichiarazioni di un colonnello che venne audito in commissione d’inchiesta, il colonnello Aglieco era presente nei minuti successivi alla morte di David nell’ufficio, e dichiarò di aver visto i magistrati delle indagini inquinare la scena del crimine. Aveva dichiarato di aver visto Marini e altre toghe senesi, rovesciare il cestino sulla scrivania, prendere in mano dispositivi elettronici, il tutto senza alcun tipo di precauzioni, inquinando quella che era a tutti gli effetti una scena del crimine, perché già da subito si parlava di istigazione al suicidio. Da quel punto la Procura di Genova ha aperto un fascicolo nei confronti dei magistrati di Siena che poi però si è concluso con un nulla di fatto.

Ancora adesso c’è qualcuno che ha interesse ad inquinare le indagini? Leggo sulla Gazzetta di Siena un articolo di maggio abbastanza inquietante “Commissione parlamentare su David Rossi, tra follia e nulla assoluto”, firmato redazione

Pensa che in questi giorni mi hanno segnalato che sulla Gazzetta di Siena l’unico articolo a proposito è un’intervista a una sedicente criminologa e il virgolettato del titolo è “La Procura di Siena aveva ragione, era un suicidio”. Questo ti dà la misura di quello che in alcune parti di Siena noi abbiamo dovuto subire e continuiamo a subire. Ci sono persone che hanno evidentemente interessi a coprire questa storia.

Credi che si stia riaprendo uno scontro interno alla società senese nonostante i vertici di Mps ormai siano cambiati?

Sicuramente Siena è un contesto particolare, una città in cui convergono molti poteri a livelli diversi, dove sono circolati in passato molti soldi e quindi anche situazioni potenzialmente esplosive. E questo è il risultato: la morte di David e il fatto che non siano state fatte indagini sulla sua morte. Rispetto a noi, sicuramente ci sono tante persone che ci sostengono, ma poi ci sono anche personaggi come lui – che non nomino pubblicamente – che remano contro. Io non vivo a Siena da otto anni per questo. Vivo a Roma perché è un posto inquietante, un contesto di paese in cui personaggi come lui hanno un’aura basata sulle opportunità che possono dare.