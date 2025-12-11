David Rossi s’era fatto dei tagli ai polsi “per sentire dolore e tornare alla realtà”? Il racconto della vedova e della figlia nell’ordinanza di archiviazione prima della riapertura del caso e della commissione parlamentare

Secondo la nuova perizia, basata anche su un ulteriore sopralluogo nel vicolo dove fu ritrovato il corpo, la dinamica della caduta e soprattutto le ferite al polso sinistro dell’allora responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena aprono scenari radicalmente diversi rispetto alle conclusioni giudiziarie del passato. Rossi entrò in banca senza lesioni, ma al momento del ritrovamento presentava tre profonde lacerazioni al polso, si dice oggi. La revisione del filmato effettuata dai Ris mostra che la cassa dell’orologio si separa dal cinturino, cadendo in momenti differenti, segno che il polso era già gravemente lesionato prima dell’impatto con il suolo. Il colonnello Gregori ha parlato davanti alla Commissione di un elemento ritenuto decisivo: “Quando David Rossi è caduto nel vuoto, qualcuno lo teneva per il polso sinistro. Lo sosteneva dal balcone, almeno negli ultimi istanti”. Sarebbe stata proprio questa trazione a generare le ferite e a far staccare l’orologio. Un’ipotesi che coincide con una simulazione tecnica indipendente, diffusa dal programma Le Iene, secondo cui la caduta non sarebbe compatibile con un gesto volontario. Da qui la richiesta della famiglia, espressa dalla figlia della moglie di Rossi, Carolina Orlandi, di riaprire le indagini.

Ma perché quel caso è stato archiviato per ben due volte, tra l’altro mettendo –oltre a altro – a fondamento di quelle archiviazioni proprio un racconto della moglie e della figlia di Rossi? Senza scomodare complottismi o loschi giri, la certezza è una: le precedenti archiviazioni si fondavano su una lettura opposta degli elementi disponibili. I magistrati avevano ritenuto che non vi fossero segni di colluttazione o aggressione nell’ufficio di Rossi, trovato in perfetto ordine sia nel sopralluogo immediato della polizia, sia nei rilievi fotografici successivi. L’assenza di tracce di violenza era stata considerata un punto decisivo a sostegno dell’ipotesi suicidaria. A questo si aggiungeva la presenza delle tre lettere di commiato, incomplete e cestinate, interpretate come manifestazioni della volontà di togliersi la vita. Lettere in cui, però, Rossi si rivolgeva alla moglie chiamandola “Toni”. “Un nomignolo – dirà poi la donna – che David non avrebbe usato, visto che sapeva che proprio non mi piaceva”. L’argomento difensivo proposto proprio dai legali delle due donne, che si sono sempre opposte alle richiesta di archiviazione — secondo cui la scelta di gettare i biglietti indicherebbe un ripensamento — era stato ritenuto debole dai giudici, i quali avevano attribuito quei fogli strappati alla difficoltà emotiva di trovare parole “giuste” prima dell’atto estremo.