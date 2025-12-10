Delitto di Garlasco, spuntano altre (enormi) “cappellate”: solo silenzio sulle tre chiamate a Chiara e a casa Poggi da telefoni rubati

Solo che, anche se fa male dirlo, c’è pure altro. Per la precisione ci sono tre telefonate su cui nessuno ha mai voluto fare chiarezza e che forse ancora oggi potrebbero portare da qualche parte andando a scovare in qualche archivio. Eppure nessuno, ma nessuno davvero di tutti (troppi) quelli che parlano su giornali e tv del delitto di Chiara Poggi dice mai niente. Tre telefonate bollate come “irrilevanti”. Ma può esistere qualcosa di irrilevante che riguarda gli ultimi mesi di vita di una persona barbaramente assassinata? No, la risposta è no. E gli inquirenti, già nelle prime fasi delle indagini, di quelle telefonate si erano anche accorti. Le prime due risalgono all’inverno precedente la morte di Chiara Poggi, quindi ai primissimi mesi del 2007, e sono state fatte verso l’utenza fissa della casa dei Poggi da una utenza mobile risultata rubata a Potenza. Entrambe le chiamate erano state effettuate in orari in cui nessuno avrebbe potuto rispondere, visto che sia i genitori di Chiara, sia Chiara stessa, lavoravano. L’altra telefonata, invece, è ancora più inquietante. Perché è arrivata proprio sull’utenza mobile (quella nota) di Chiara Poggi e appena un paio di mesi prima del delitto. Anche a quella chiamata Chiara non rispose, come emerso dall’analisi dei tabulati e dagli accertamenti degli inquirenti. Accertamenti che portarono a scoprire anche che il telefono da cui era partita quella chiamata era tato rubato a Parma.

Sappiamo altro? No. Perché non lo hanno mai voluto sapere neanche gli inquirenti, visto che tutto ciò che è stato fatto relativamente a quelle tre chiamate s’è limitato a risalire ai proprietari delle due utenze, che però hanno semplicemente risposto (dimostrandolo anche) che non potevano più utilizzare quei numeri da tempo perché gli erano stati rubati (o clonati) nei mesi precedenti. Finita lì. Sarebbe bastato attenzionare quei due numeri, provare a ricostruirne attività e spostamenti, ma nessuno l’ha mai fatto. Magari – anzi sicuramente – si sarebbe scoperto qualcosa di assolutamente irrilevante e non si sarebbe arrivati al nome dell’assassino (o degli assassini?) di Chiara Poggi, ma sicuramente oggi ci sarebbe stata una “cappellata” in meno davanti a cui inorridire sovrastati dai dubbi.