Delitto di Garlasco: “Mariarosa Poggi, la mamma delle gemelle Cappa, andava risentita”. L’ex maresciallo Marchetto a fuoco: dente avvelenato e nulla più da perdere (e molto ancora da dire?)

Ma, tra le varie dichiarazioni, ce ne è anche un’altra che sta facendo discutere e che Marchetto ha fatto partecipando a una diretta social: “La signora Mariarosa Poggi, moglie di Ermanno Cappa e quindi mamma delle gemelle Paola e Stefania, ha dichiarato di essere uscita di casa quella mattina intorno alle 9,15. Ma c’è un nostro verbale dell’epoca, mai sconfessato, che la smentirebbe. Un commerciante, nello specifico, disse di averla vista nel suo piccolo suv nero, e la riconosce senza ombra di dubbio perché era una sua cliente, intorno alle 8,30. Ci sono due verbali che non collimano. Ci sarebbe stato da risentirla”. Affermazioni, quelle di Marchetto, che sembrano collegarsi in maniera piuttosto diretta anche all’ultimo servizio trasmesso dalle Iene su Garlasco, che si era concentrato proprio sulla signora Cappa prima che la trasmissione Mediaset annunciasse il misterioso rinvio della messa in onda del nuovo servizio già realizzato, ma fermato “perche così ci è stato chiesto”.

Al di là dei fatti specifici, delle affermazioni facilmente verificabili o meno dello stesso Marchetto, però, non si può non tener conto che quell’uomo, andando oltre quella che è stata la sua storia personale, ha vestito i panni del “maresciallo del paese”. Uno che, insomma, in una comunità relativamente piccola come Garlasco ha avuto un ruolo significativo. Vale per le persone che “andavano risentite”, ma vale anche per quello che Marchetto potrebbe dire o svelare anche rispetto a molti altri aspetti rimasti un po’ nell’ombra, anche e soprattutto nell’ambito dell’inchiesta Clean2 che la Procura di Brescia sta portando avanti e che ha toccato anche le indagini sull’omicidio di Garlasco per l’ormai più che noto filone relativo all’archiviazione . Non è violare la sua privacy – ormai andata a farsi benedire da un pezzo – riferire che Marchetto aveva avuto, a suo tempo, una relazione con la zia di Andrea Sempio (quella che proprio nel 2017 ha prestato del denaro –ufficialmente utilizzato per “pagare gli avvocati” - al fratello Giuseppe ),.