Il grande "SUCA" di Manlio Messina scritto nel cielo. Nasce la compagnia aerea Etna Sky

E adesso Manlio Messina risorge svolazzando direttamente “ndalaria”, con l’annuncio della creazione di una compagnia aerea siciliana, con scali a Catania, Trapani, Palermo e Comiso, con tratte nazionali, internazionali e interstellari, con cui sta lanciando anche un grandissimo SUCA anche al Ponte sullo Stretto perché, diciamo la verità, a noi siciliani il ponte piace, e spesso i siciliani chiedono ad altri siciliani di mettersi, come si dice, “a ponte”, ma anche perché, non si sa bene il perché, gli aerei dalla Sicilia verso il Continente costano assaionissimo.

E così svolazzerà “ndalaria” Manlio Messina, guardando dal suo oblò privato l’acqua limpida (insomma) dello Stretto di Messina senza ombra di ponte alcuno (oramai noi siciliani con la min*hia ci crediamo, al ponte, anche perché con le strade e le ferrovie è una vita che ci lasciano a piedi).

Così, dopo un’attesa snervante fatta di una campagna su Instagram che rimandava continuamente il disvelamento di questa impresa (manco che stesse aprendo una compagnia aerea), eccolo: si è presentato, di nuovo con quel gessato “al caponatina” marrone con il quale ultimamente Manlio si è “affissato” (lo stesso che indossava quando sfidò, cloche in mano, Schifani, prendendolo di doppiopetto), presentando Etna Sky, frutto di una cordata imprenditoriale, che promette di calmierare questi prezzi dei voli dalla e per la Sicilia.