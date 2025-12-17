Corona e Signorini? Gli abusi di potere nel mondo gay sono ovunque e ve le raccontiamo noi: provate a memare su queste

Ve lo dico subito: Alfonso Signorini non mi ha mai chiesto se ce l'ho piccolo. L'inchiesta, chiamiamola così, detonata dall'ultima puntata di 'Falsissimo', vede Fabrizio Corona continuare a fare ciò che gli riesce meglio: monetizzare l'hype del pubblico beota, guadagnarci sopra gran bei soldoni, ossia l'unica cosa che gli interessa dal suo primo vagito sul nostro sciagurato pianeta. Non dimentichiamo: a febbraio scorso, dunque più o meno a quest'ora, l'ex re dei paparazzi digi-evoluto per autoproclamazione in guru di qualunque nefandezza 'vip', ha dedicato un bombastico episodio della propria trasmissione YouTube a Fedez, tirando fuori il marcio del gossip su di lui: aveva un'amante fissa, Angelica Montini, da prima delle nozze con Chiara Ferragni che, forse forse, nemmeno aveva mai voluto sposare. Un danno di immagine clamoroso che, sulla carta, fece arrabbiare tantissimo Federico Lucia. Ma che poi si tramutò in incredibile mossa pubblicitaria: tutti parlavamo delle corna di Federì, delle sue telefonate registrate da Corona, delle chat fedifraghe date in pasto alla pubblica opinione, dello scandalo che comprendeva anche la depressione del rapper. Proprio l'argomento su cui lo stesso rapper aveva scritto il brano, 'Battiti', che stava per portare a Sanremo. In fin dei conti, a livello di hype, nonostante la figura di merda che sembrava a prima vista, Fedez ne ha giovato. Quarto al Festival, la serata cover in duetto con Marco Masini sulle note di 'Bella Stronza' (dedicata a Ferragni? A Montini? Chissà!). E anche così è stato protagonista della kermesse.

In tempi molto bui per il 'Grande Fratello', lato Auditel e contenuti che non interessano più a nessuno, Corona lancia questa bomba contro Alfonso Signorini giocando con ciò che chiunque pensa da sempre: per andare in tv, tocca scendere a compromessi, andare a letto coi 'potenti', specie nel momento in cui non si possiede il benché minimo talento. Con un'edizione del papà di tutti i reality alla vigilia della conclusione e di cui nessuno si è accorto, mentre per il 2 marzo prossimo è prevista la partenza di quella nuova e 'Vip', condotta da Alfonso Signorini, il risultato è che, grazie a Fabrizio Corona, oggi a differenza di ieri, tutti parliamo del 'Grande Fratello': gli ex concorrenti dimenticati annunciano dirette social per raccontare 'tutta la verità', la gente su X fa crociate per difendere i propri idoli della Casa spiegando come e perché loro non si siano mai dati, mentre altri invece ovviamente sì. Il 'Grande Fratello' torna trend, dunque, quando chiunque se ne era oramai dimenticato. Lo vedete il gioco? Ebbene, questo gioco che di sicuro avrà ripercussioni legali (ma tra milionari a cui 'costano' poco e nulla) sarà pure divertente, ma sposta l'attenzione dal cuore del problema: gli abusi di potere gay. Che, a prescindere da questa storia, sono ovunque. Ma nelle rare occasioni in cui pare che saltino fuori, diventano al massimo meme e mai #MeToo.

Così si perde un'occasione importante, rimandando di nuovo una importante conversazione sul problema. Problema che di certo si ridicolizza tramite i faccioni dei 'protagonisti' del 'Grande Fratello'. Allora, visto che di storie vere e schifose ne sento e vedo da almeno 15 anni, quando ho iniziato questo lavoro, ma pure mentre facevo la cameriera, voglio mettere un punto. Qui non 'scoprirete' come e perché Dayane Mello meritasse di vincere l'edizione in cui invence trionfò Tommaso Zorzi, quello è circo, distrazione, gossip. Qui troverete ciò che nessuno scrive perché non fa hype. Sedetevi scomodi. E non preparate i pop corn, ma il sacchetto per il vomito.