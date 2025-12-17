Fabrizio Corona vs Alfonso Signorini: aver fatto parte di un Sistema ci esclude dalla denuncia dello stesso? Per il Potere sarebbe comodissimo

Nella parte a pagamento di Falsissimo, “Il Prezzo del Successo”, in cui, come si sa, Fabrizio Corona si è scagliato chat alla mano (da verificare, ovviamente) contro il “Sistema Alfonso Signorini” (che ovviamente è un “Sistema Italia”, se non un “Sistema Mondo”, questo senza bisogno di verificarlo), ha posto una domanda che colpisce nel segno, parlando dei ragazzi (eterosessuali) che hanno (o avrebbero, vabbè, ci siamo capiti) “ceduto” a questo “sistema”, e la domanda è: “Quanti di questi avranno oggi migliaia di rimorsi e di problemi?”.

Perché accusare chi ha ceduto di scarsa moralità o di consapevolezza è il solito giochino stantìo e orripilante del Potere stesso: è il “te la sei cercata” contro la donna stuprata perché in minigonna, è ribaltare la responsabilità su esseri umani che, come tutti, cercano di sfangarsela. E se siamo costretti, tutti (anche Signorini), a sfangarcela è perché il mondo che abbiamo costruito fa schifo, e dare la colpa ai singoli individui fa ancora più schifo.