La sinistra riparta da Giampiero Mughini, il vero “nouveau philosophe” italiano

Bella figura per un Paese dei balocchi in cui non esiste eresia che non sia stata Risorgimento - e dunque senso della politica, speranza - finire a litigarsi un posto a tavola o in Parlamento; aver smesso di parlare con erudizione, aver smesso soprattutto, cosa ancora più rara (e rara, a dire il vero, anche in passato) di ascoltare con erudizione, aver cioè perso l’allenamento intellettuale che ha sì promosso le idee di molti esaltati brillanti, di molti teorici della “violenza proletaria” o, al contrario, della democratizzazione dell’Msi (perché, e anche in questo Mughini è stato per molto tempo un unicum a sinistra, si ricordi su Rai2 Nero e bello, la destra degli anni d’oro delle contestazioni, ha prodotto, al pari della sinistra, tanta buona cultura), ma ha anche innescato un nuovo corso della storia italiana, fatta di santi, di eroi, di poeti, di navigatori e tutto l’inventario neoclassico, ma anche di buoni ma pochi giornalisti culturali, amanti del dibattito, amanti della parola e, in definitiva, amanti della vita. È questo che la sinistra si è dimenticata. Mentre Giorgia Meloni con Atreju addomestica il senso comune, la gioia del Natale e di stare in famiglia, le casette con i prodotti natalizi e le piste di pattinaggio, circoscrivendo il dibattito e le polemiche a un solo anonimo tendone, la sinistra non sa più da che parte girarsi: non è più padrona delle sagre di Paese né dei giornali più letti, non sa che scrivere o cosa commentare, si è lasciata sfuggire la storia, ma anche l’arte. Se oggi Gaber dovesse scrivere cos’è la destra e cosa la sinistra, non saprebbe cosa elencare tra gli attributi della sinistra.