Caso Emanuela Orlandi, Pietro sbotta contro Giletti: “Chiedete a quel coglio*e quale sarebbe il movente di mio zio”. Ma il giornalista gli risponde a Lo stato delle cose: “È da denuncia…”

Giletti interviene in diretta: “Io capisco anche la reazione dura, i comportamenti di un certo tipo nei miei confronti, ma io vado avanti per la mia strada, che non è solitaria, perché la pista familiare la sta seguendo anche la magistratura. Perché è proprio la magistratura che ha fatto di recente le perquisizioni nelle case dello zio di Emanuela Orlandi, è la magistratura che ha interrogato i Meneguzzi, i figli dello zio. Allora: se lo fa la magistratura, non lo può fare un giornalista?” Giletti manda anche in onda gli spezzoni in cui Orlandi, durante una conferenza, se la prende con una delle sue croniste e, chiaramente con lui, arrivando a insultarlo: “Chiedi a quel coglione di Giletti qual è il movente. Giletti può inventarsi qualunque cosa, ma è appurato che quella situazione non c’entra niente con il rapimento”. Su questo Giletti risponde con le carte: “Io non mi sono inventato nullo, altri si inventano le cose, anche piste false. Io sto ai verbali. E quel verbale è firmato da tua sorella, da Natalina. Era il 30 agosto 1983. E parte dal fatto che la fidanzata di Natalina aveva confidato al capitano Obinu dei carabinieri che lo zio molestava la sua fidanzata, che era la sorella”.