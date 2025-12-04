Caso Emanuela Orlandi, la bomba di Giletti che potrebbe cambiare tutto: “La Procura di Roma sta indagando sulla pista familiare, me lo ha detto il figlio di zio Mario Meneguzzi”. E fa due domande pesantissime sulla sera della scomparsa…

In un video pubblicato sui canali ufficiali spiega del programma di Rai 3: “All’inizio gli inquirenti indagarono sulla pista familiare, che però venne presto abbandonata. Oggi però siamo in grado di dirvi che la Procura di Roma, il dottor Luciani, gli inquirenti, stanno lavorando di nuovo su quella pista, molto delicata ovviamente.”

A confermarlo sarebbe stato Giorgio Meneguzzi, il figlio di zio Mario, ascoltato un anno fa in Procura per quasi cinque ore. Di lui vi abbiamo parlato, anche per cercare di inquadrare i rapporti tra i fratelli Meneguzzi e i fratelli Orlandi. Giletti si chiede perché lo abbiamo ascoltato per quasi cinque ore. E fa un’ipotesi: “Probabilmente il tema delle case di Torano può essere centrale in questa vicenda, perché il famoso alibi che scagionerebbe lo zio Mario ha proprio origine nel fatto che lui quel giorno, il famoso 22 giugno, ha sempre detto di essere stato a Torano. Anzi, dice esattamente che era arrivato la sera precedente”.

Torna tutto? Non proprio: “Quando il padre di Emanuela si preoccupa, inizia a telefonare e cerca lo zio Mario, perché sapeva che lavorando al Parlamento aveva amicizie importanti. Lo chiama alla casa di Roma ma gli risponde il figlio, che dice: ‘Guarda che papà si trova a Torano’. Allora inizia a chiamare Torano, solo che qui c’è un mistero: zio Mario risponde solo alle 24:00. Dov’era nelle ore precedenti?”

Senza contare che, come riportato nella scorsa puntata, zio Mario era stato pedinato al tempo e gli agenti della Squadra Mobile di Roma lo avevano seguito nei suoi tragitti, regolari e ma strani, proprio verso Torano. Tant’è che Giletti chiude e si chiede: “Lo zio Mario partiva da Montecitorio e tornava a Torano, in questa piccola villa all’esterno del paese, lo ‘Chalet’, mentre il resto della famiglia era a Roma. Perché zio Mario faceva avanti e indietro ogni giorno a Torano, che dista circa un’ora, un’ora e mezza da Roma?”