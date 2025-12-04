Delitto di Garlasco: la cinica verità sulla perizia di Denise Albani? Siamo lontani dal nome, o dai nomi, di chi ha ucciso Chiara Poggi (ma vicinissimi a capire chi non è stato)

La probabilità che Andrea Sempio, o qualunque soggetto imparentato con lui per via patrilineare, abbia contribuito alla traccia Y428–MDX5 risulta da 476 a oltre 2000 volte più elevata rispetto all’ipotesi che la traccia sia dovuta a due soggetti maschili non imparentati. Per la traccia Y429–MSX1, l’intervallo di probabilità è compreso invece tra 17 e 51 volte. Il dato, tuttavia, non consente alcuna attribuzione individuale. L’analisi del cromosoma Y, infatti, non permette di distinguere tra soggetti appartenenti alla stessa linea paterna e, soprattutto, non consente – per caratteristiche intrinseche della metodologia – di identificare un singolo autore. La dottoressa Albani precisa anche che l’impossibilità di giungere a un’identificazione sarebbe rimasta invariata anche in presenza di profili completi e consolidati. Il materiale disponibile, poi, non è né completo né consolidato. Le tracce sono “aplotipi misti parziali”: contributi multipli, quantitativamente esigui e soggetti a degradazione. Le criticità derivano in parte dalle modalità analitiche adottate nel 2014, con la perizia De Stefano (commissionata dalla famiglia Poggi nella convinzione che potesse emergere il DNA di Alberto Stasi) e gli attuali accertamenti non hanno potuto colmare queste lacune. Ma attenzione: la perizia fornisce invece un dato di rilievo sotto altro profilo, ossia l’assenza totale di Dna di Alberto Stasi sulle unghie di Chiara Poggi. Questa assenza era stata contestata in passato, poiché il materiale analizzato nel 2014 non consentiva una valutazione chiara. L’elaborato attuale, pur basandosi su dati già degradati, conferma invece un risultato negativo stabile. Insomma, sulle unghie di Chiara ci sono tracce riconducibili in qualche modo a Sempio e non a Alberto Stasi.

Al di là dei fatti specifici, delle affermazioni facilmente verificabili o meno dello stesso Marchetto, però, non si può non tener conto che quell’uomo, andando oltre quella che è stata la sua storia personale, ha vestito i panni del “maresciallo del paese”. Uno che, insomma, in una comunità relativamente piccola come Garlasco ha avuto un ruolo significativo. Vale per le persone che “andavano risentite”, ma vale anche per quello che Marchetto potrebbe dire o svelare anche rispetto a molti altri aspetti rimasti un po’ nell’ombra, anche e soprattutto nell’ambito dell’inchiesta Clean2 che la Procura di Brescia sta portando avanti e che ha toccato anche le indagini sull’omicidio di Garlasco per l’ormai più che noto filone relativo all’archiviazione . Non è violare la sua privacy – ormai andata a farsi benedire da un pezzo – riferire che Marchetto aveva avuto, a suo tempo, una relazione con la zia di Andrea Sempio (quella che proprio nel 2017 ha prestato del denaro –ufficialmente utilizzato per “pagare gli avvocati” - al fratello Giuseppe ),.